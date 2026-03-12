PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 15/26

Mainz (ots)

Woche 15/26

So., 5.4.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

 9.03     37°Leben   (HD/UT)
          Die Kraft des Neuanfangs
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 3. April 2026, 05.00 Uhr bis 5. April 2031

Fr., 10.4.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

23.30     aspekte   (HD/UT)
          Die heilende Kraft der Musik
          Moderation: Salwa Houmsi
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 10. April 2026, 10.00 Uhr bis 9. April 2028



Woche 16/26

So., 12.4.

Bitte Programmänderung um 15.30 Uhr beachten:

15.30     plan b: Was macht uns gesund?   (VPS 15.29/HD/UT)
          Neustart fürs Knie
          Film von Judith Arnold und Andrea Zimmermann
          Deutschland/Schweiz 2026
          Im Streaming: 7. April 2026, 10.00 Uhr bis 6. April 2028
          (Text und weitere Angaben s. 19.4.2026)

("planet e.: Wer für die Energiewende zahlt" verschiebt sich auf So., 19.4.2026.)

Fr., 17.4.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Die zerstörerische Kraft der Musik


Woche 17/26

So., 19.4.

Bitte Programmänderung um 15.30 Uhr beachten:

15.30     planet e.: Wer für die Energiewende zahlt   (VPS 15.29/HD/UT)
          Film von Karen Grass und Eva Schmidt
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 17. April 2026, 08.30 Uhr bis 17. April 2031
          (Text und weitere Angaben s. 12.4.2026)

("plan b: Was macht uns gesund?" ist auf So., 12.4.2026 vorgezogen.)
 

Mi., 22.4.

Bitte Programmänderung ab 3.50 Uhr beachten:

 3.50     planet e.: Wer für die Energiewende zahlt   (VPS 3.49/HD/UT)
          Film von Karen Grass und Eva Schmidt
          (vom 19.4.2026)
          Deutschland 2026

 4.35     auslandsjournal   (VPS 3.50)

(Ablauf ab 5.05 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung 
"plan b: Was macht uns gesund?" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

