ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 15/26

Mainz (ots)

Woche 15/26 So., 5.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.03 37°Leben (HD/UT) Die Kraft des Neuanfangs Deutschland 2026 Im Streaming: 3. April 2026, 05.00 Uhr bis 5. April 2031 Fr., 10.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.30 aspekte (HD/UT) Die heilende Kraft der Musik Moderation: Salwa Houmsi Deutschland 2026 Im Streaming: 10. April 2026, 10.00 Uhr bis 9. April 2028 Woche 16/26 So., 12.4. Bitte Programmänderung um 15.30 Uhr beachten: 15.30 plan b: Was macht uns gesund? (VPS 15.29/HD/UT) Neustart fürs Knie Film von Judith Arnold und Andrea Zimmermann Deutschland/Schweiz 2026 Im Streaming: 7. April 2026, 10.00 Uhr bis 6. April 2028 (Text und weitere Angaben s. 19.4.2026) ("planet e.: Wer für die Energiewende zahlt" verschiebt sich auf So., 19.4.2026.) Fr., 17.4. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Die zerstörerische Kraft der Musik Woche 17/26 So., 19.4. Bitte Programmänderung um 15.30 Uhr beachten: 15.30 planet e.: Wer für die Energiewende zahlt (VPS 15.29/HD/UT) Film von Karen Grass und Eva Schmidt Deutschland 2026 Im Streaming: 17. April 2026, 08.30 Uhr bis 17. April 2031 (Text und weitere Angaben s. 12.4.2026) ("plan b: Was macht uns gesund?" ist auf So., 12.4.2026 vorgezogen.) Mi., 22.4. Bitte Programmänderung ab 3.50 Uhr beachten: 3.50 planet e.: Wer für die Energiewende zahlt (VPS 3.49/HD/UT) Film von Karen Grass und Eva Schmidt (vom 19.4.2026) Deutschland 2026 4.35 auslandsjournal (VPS 3.50) (Ablauf ab 5.05 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "plan b: Was macht uns gesund?" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell