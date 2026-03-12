ZDF

ZDF: "Die Anstalt" beschäftigt sich mit dem Iran-Konflikt

Maike Kühl und Max Uthoff beschäftigen sich in der nächsten Ausgabe ihrer Satire-Sendung "Die Anstalt" mit dem Konflikt im Iran. Gemeinsam mit ihren Gästen Negah Amiri, Sebastian 23 und Nektarios Vlachopoulos melden sie sich mit einem Lagebericht von der satirischen Front. Zu sehen ist "Die Anstalt" am Dienstag, 17. März 2026, 22.15 Uhr, im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal.

Der Konflikt im Iran hält nicht nur die Welt, sondern auch "Die Anstalt" in Atem. Wie konnte es so weit kommen, und was ist Deutschlands Rolle in dieser globalen Krise? Maike Kühl und Max Uthoff blicken auf Politik und Wirtschaft – und fragen, welche Position nun die richtige ist: Sind weitere Angriffe auf den Iran völkerrechtlich verwerflich und müssen unmittelbar beendet werden? Oder sollten die Angriffe so lange weitergehen, bis das brutale Regime endgültig gestürzt ist? Aber: Ist das überhaupt sicher möglich und feststellbar, oder wächst potentiell immer wieder ein neuer Despot nach?

Die nächsten Ausgaben von "Die Anstalt" sind am Dienstag, 28. April 2026, und Dienstag, 2. Juni 2026, jeweils um 22.15 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.

