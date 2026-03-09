ZDF

ZDF-Programmhinweis

Dienstag, 17. März 2026, 22.15 Uhr

Die Anstalt

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Dienstag, 17. März 2026, 22.15 Uhr Die Anstalt Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner Der Konflikt im Iran hält nicht nur die Welt, sondern auch die Anstalt in Atem. Wie konnte es so weit kommen? Was ist die Rolle Deutschlands in dieser globalen Krise? Maike Kühl und Max Uthoff gehen der Sache auf den Grund. Gemeinsam mit Negah Amiri, Luisa Charlotte Schulz, Sebastian 23 und Nektarios Vlachopoulos melden sie sich mit einem Lagebericht von der satirischen Front.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell