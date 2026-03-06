ZDF-Programmänderung Woche 12/26

- Druckversion
ZDF-Programmänderung ab Woche 13/26
Mainz (ots) - Woche 13/26 So., 22.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 19.25 Wahl 2026 im ZDF (HD/UT) Wahl in Rheinland-Pfalz Live aus dem ZDF-Wahlstudio in Mainz mit Shakuntala Banerjee Hochrechnungen und Analysen: Stefan Leifert und die Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim Im Streaming: 22. März 2026, 19.25 Uhr bis 21. März 2028 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 15/26 So., 5.4. Bitte neuen Ausdruck ...mehr
ZDF-Programmänderung Woche 10/26
Mainz (ots) - Woche 10/26 Mi., 4.3. 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24) Bitte Titelergänzung beachten: Krieg in Nahost - Droht ein langer Konflikt? Pressekontakt: ...mehr
