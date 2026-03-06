PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 12/26

Mainz (ots)

Woche 12/26

Fr., 20.3.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Lesen – echt jetzt?
          Wer das Lesen am Leben hält

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

