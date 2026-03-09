Im "Literarischen Quartett": Menasse, Eilenberger, Soboczynski

ZDF

In der nächsten Ausgabe von "Das Literarische Quartett" begrüßt Gastgeberin Thea Dorn die Schriftstellerin Eva Menasse, den Philosophen Wolfram Eilenberger und den Literaturkritiker Adam Soboczynski. Gemeinsam sprechen sie über vier neue Bücher. Im ZDF-Streaming-Portal ist "Das Literarische Quartett" ab Freitag, 13. März 2026, 10.00 Uhr, zu sehen, im ZDF am selben Tag um 23.30 Uhr.

"Das Literarische Quartett" diskutiert im Rang-Foyer des Berliner Ensembles über folgende Bücher:

Ece Temelkuran – "Nation of Strangers. Unsere Heimat sind wir"

Ben Shattuck – "Eine Geschichte der Sehnsucht"

Lukas Rietzschel – "Sanditz"

Siri Hustvedt – "Ghost Stories"

Die nächste Ausgabe von "Das Literarische Quartett" wird am Freitag, 1. Mai 2026, um 23.30 Uhr ausgestrahlt.

