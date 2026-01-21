ZDF

"Wetten, dass..?": Europas größte TV-Show kehrt mit Bill und Tom Kaulitz zurück

Mainz

Ein Show-Highlight feiert nach drei Jahren Pause sein Comeback im ZDF: Am Samstag, 5. Dezember 2026, kehrt "Wetten, dass..?" auf die Bildschirme zurück – erstmals mit dem Moderations-Duo Bill und Tom Kaulitz. Die "Tokio Hotel"-Stars werden das Publikum in Halle (Saale) mit einmaligen Wetten, großartigen Musik-Acts und zahlreichen Stars auf der berühmtesten Show-Couch Deutschlands begrüßen.

ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "'Wetten, dass..?' hat Entertainment im Fernsehen für ganze Generationen geprägt, und das Interesse des Publikums an der Sendung ist ungebrochen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir im frisch gestarteten Jahr nun bereits ein echtes Show-Highlight für 2026 ankündigen können. Dass wir Bill und Tom Kaulitz für die Moderation gewinnen konnten, macht die Überraschung perfekt."

"Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen. Wir sind stolz, dass das ZDF uns das Vertrauen schenkt, diese große Brand im Winter weiterzuführen. Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften – und genau das wollen wir auch! Wir können es kaum erwarten, die hoffentlich aufregendste Show mit den coolsten Wetten und den größten Überraschungen zu hosten", so Bill Kaulitz.

Tom Kaulitz ergänzt: "Gleichzeitig sind wir natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen – und das mit einer der beliebtesten Entertainment-Shows Deutschlands aller Zeiten! Die erste 'Wetten, dass..?'-Ausgabe lief schon viele Jahre, bevor wir überhaupt geboren wurden. Wir treten also in große Fußstapfen, das ist uns bewusst. Aber wir sind mutig und wollen einfach den größtmöglichen Spaß haben – so wie bei allen Dingen, die wir machen!"

Frank Elstner: "Mutige und kreative Entscheidungen"

Showmaster Frank Elstner, der "Wetten, dass..?" im Jahr 1981 erfand und sechs Jahre lang 39 Ausgaben der Sendung moderierte: "Wer spricht die Sprache unserer Zeit so, dass die Menschen wieder neugierig auf den Samstagabend sind? Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke Euch die Daumen!"

Seit dem 14. Februar 1981 ging "Wetten, dass..?" bislang 218 Mal auf Sendung. Insgesamt wurden 1.030 Wetten gespielt, bei denen den Kandidatinnen und Kandidaten 1.254 Wettpaten zur Seite standen (inklusive mehrfacher Auftritte). 863 Interpreten und Bands waren zu Gast in der Show, für die pro Ausgabe circa 10.000 Kartenanfragen von Zuschauerinnen und Zuschauern eingingen. Moderiert wurde die Sendung von Frank Elstner, Thomas Gottschalk (154 Ausgaben), Wolfgang Lippert (neun Ausgaben) und Markus Lanz (16 Ausgaben). Weitere Daten und Fakten gibt es in dieser Presseinformation.

Das ZDF freut sich über Wettvorschläge für die Sendung. Potentielle Kandidatinnen und Kandidaten können ihre Ideen ab sofort unter wettendass@zdf.de oder https://wettendass.zdf.de einreichen.

"Wetten, dass..?" ist eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit ORF und SRF.

