FIFA Fußball-WM 2026: Eröffnungsspiel und Finale live im ZDF

Zwei Vorrundenspiele der DFB-Elf live im Ersten

Deutschland – Elfenbeinküste live im ZDF

ARD und ZDF haben sich auf die Verteilung ihrer 40 Gruppenspiele bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verständigt. So überträgt das ZDF am Donnerstag, 11. Juni 2026, 21.00 Uhr, live das offizielle WM-Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika sowie am Samstag, 20. Juni 2026, 22.00 Uhr, das Gruppenspiel Deutschland – Elfenbeinküste.

Die ARD zeigt zwei deutsche Spiele in der Vorrunde live im Ersten und in der ARD-Mediathek: Am Sonntag, 14. Juni 2026, um 19.00 Uhr die erste Begegnung des DFB-Teams im Turnier gegen WM-Neuling Curaçao sowie am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 22.00 Uhr das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ecuador.

Bei einem Weiterkommen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die K.o.-Runde überträgt das ZDF live das deutsche Sechzehntel- und Viertelfinale, die ARD zeigt ein Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung live. Das WM-Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, 21.00 Uhr, ist live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.

Infos zur FIFA WM 2026

ZDF und ARD übertragen 60 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live. Hinzu kommt eine umfassende nachverwertende Berichterstattung von allen 104 Spielen der WM auf sämtlichen Plattformen und Angeboten von ZDF und ARD.

Die FIFA WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt. Von den 48 WM-Teilnehmern stehen derzeit 42 fest. Die letzten sechs WM-Tickets werden im März 2026 ausgespielt, vier über die europäischen Play-offs, zwei über das interkontinentale Play-off-Turnier. Weitere Infos zur Fußball-WM 2026 auf ZDFheute und auf sportstudio.de.

