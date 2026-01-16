ZDF

Neue Folgen "Aktenzeichen XY… Ungelöst" und YouTube-Kanal "ZDF True Crime"

Auftakt für zwölf neue Folgen: Am Mittwoch, 21. Januar 2026, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF eine neue Ausgabe der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst", in der Moderator Rudi Cerne über ungeklärte Kriminalfälle berichtet. Die Kriminalpolizei bittet die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder aktiv um Mithilfe zur Aufklärung verübter Verbrechen. Insgesamt zwölf Sendungen werden von Januar bis Dezember 2026, immer mittwochs um 20.15 Uhr, im ZDF ausgestrahlt und sind jeweils 30 Tage im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.

In der ersten Sendung des Jahres geht es unter anderem um zwei Morde, die auch viele Jahre später noch Fragen aufwerfen: Eine Seniorin wird in der eigenen Wohnung ermordet. Kurz vor ihrem Tod hatte sie Besuch von einem Fremden. Gibt es einen Zusammenhang? Ein 13-jähriges Mädchen verschwindet und wird wenig später tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat einen ungeheuerlichen Verdacht. Außerdem geht es um einen Raubüberfall, bei dem die unbekannten Täter selbst die Polizei rufen und um einen Überfall auf einen Rentner, der seine Ersparnisse zu Hause deponiert hat. Die Täter entkommen mit einer beträchtlichen Summe Bargeld.

YouTube-Kanal "ZDF True Crime"

Seit November 2025 bündelt das ZDF in dem YouTube-Kanal " ZDF True Crime" erfolgreiche Crime-Formate des ZDF. Der Kanal wird wöchentlich mit neuen Inhalten aus dem XY-Kosmos, ZDFinfo und "hallo deutschland" bestückt. Ab sofort ist dort außerdem der Podcast "Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen" abrufbar. Seit Start des YouTube-Kanals im November 2025 konnte das ZDF bereits 30.000 Abonnenten gewinnen. Die dort bereitgestellten Videos wurden bereits mehr als 5 Millionen Mal abgerufen.

