MOTORRAD TESTIVAL: Vier Tage Probefahrten mit Tourguide, Modelle vergleichen, fachsimpeln

Bikes aus zehn Kategorien zur Auswahl

Die Medienmarke MOTORRAD lädt erneut zum Traum-Event aller Motorradfans in den Odenwald ein. Auf dem Gelände des Metzeler Motorradreifenwerks in Breuberg stehen beim MOTORRAD TESTIVAL vom 1. bis 4. Mai 2025 wieder bis zu acht Maschinen in zehn Kategorien zum Ausprobieren zur Verfügung: von Cruisern über Adventure-Modelle bis hin zu rasanten Sportlern. Neu ist diesmal die Kategorie "Low & Light". Sie umfasst Modelle mit niedriger Sitzhöhe und wenig Gewicht, was sie besonders für viele Frauen interessant macht. Zudem erfüllen diese Bikes die A2-Vorgaben und sind damit auch für Anfänger geeignet.

Für die geführten Probefahrten gehen jeweils bis zu acht Teilnehmende mit erfahrenen Tourguides auf die schönsten Strecken der Gegend. Während der rund drei Stunden dauernden Tour werden unterwegs die Bikes in einem rollierenden System untereinander getauscht - ideal für einen direkten Vergleich verschiedener Modelle einer Kategorie. Mit dabei sind diesmal: Aprilia, BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, KTM, Moto Guzzi, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Yamaha und Zero.

Die meisten dieser heiß begehrten Plätze sind bereits ausgebucht, aber es gibt trotzdem reichlich Gelegenheiten für individuelle Testfahrten: "Auf unserer Händlermeile präsentieren zahlreiche namhafte Motorrad- und Zubehörhersteller ihre neusten Modelle und ermöglichen individuelle Probefahrten", sagt Uwe Seitz, Chefredakteur von Europas größtem Motorradmagazin. "Das MOTORRAD TESTIVAL bietet die beste Gelegenheit, direkt mit den Herstellern in Kontakt zu treten." Zudem gibt es die Möglichkeit, neuste Helme und Motorrad-Bekleidung zu testen und auf einem eigens aufgebauten Geschicklichkeitsparcours sein fahrerisches Können unter Beweis zu stellen (Samstag und Sonntag).

Als weiteres Highlight kann von Freitag bis Sonntag (2.-4. Mai 2025) die Metzeler Reifenproduktion besucht werden. Bei einem kostenlosen Rundgang (Anmeldung direkt vor Ort) lässt sich erleben, wie die Pneus entstehen, die eine Maschine auch bei hohem Tempo sicher in der Spur halten. Das Schlauchwerfen am Metzeler Motorradreifen-Stand sowie kurze Testfahrten mit einem Kart des OAMC Reinheim e.V. im ADAC bieten auch für die kleinsten Gäste ein spannendes Rahmenprogramm. Und natürlich warten auch zahlreiche Verpflegungsangebote auf das Publikum

Abgesehen von den vorab zu buchenden Testival-Probefahrten in den vordefinierten Kategorien sind alle Eventangebote kostenlos. Das Gelände ist jeweils ab 9.30 Uhr für das Publikum geöffnet und schließt um 20 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Informationen und Anmeldung unter motorradtestival.de.

