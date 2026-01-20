ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 22. Januar 2026, 0.45 Uhr

auslandsjournal - die doku: Krisenfall Grönland

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Donnerstag, 22. Januar 2026, 0.45 Uhr Sprengt Trump die NATO? Film von Gert Anhalt Mit Trumps Griff nach Grönland stehen der Westen und die NATO vor ihrer schwersten Bewährungsprobe. Verabschieden sich die USA jetzt endgültig als westliche Führungsmacht? Dass die USA immer Machtpolitik betrieben haben, mussten die Verbündeten stets hinnehmen. Die US-Sicherheitsgarantie war im Kalten Krieg lebenswichtig für Europa. Aber mit Trump werden alte Gewissheiten hinfällig und Europa muss sich neu aufstellen. Der Angriff auf Caracas, die Verschleppung von Präsident Maduro und dann das aggressive Auftreten gegenüber dem Nato-Partner Dänemark im Ringen um Grönland – all das bringt den kollektiven Westen ins Wanken und rüttelt an dem Weltbild, an das sich viele Europäer in den letzten Jahrzehnten gewöhnt haben. Die USA, nach dem zweiten Weltkrieg "großer Bruder", Sicherheits- und Freiheitsgarant, Ordnungsmacht und Super-Soft-Power, verändern ihr Antlitz. Politikwissenschaftler und Militärexperten steuern Ihre Ansichten zu den aktuellen Entwicklungen rund um die Grönland-Krise bei.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell