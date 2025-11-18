ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 48/25

Mainz (ots)

Woche 48/25 So., 23.11. Bitte Änderung beachten: 23.45 Terra X History (HD/UT) Ausbeutung nach Plan – Zwangsarbeit im DDR-Gefängnis Deutschland 2025 Im Streaming: 22. November 2025, 05.00 Uhr bis 22. November 2030 ("Terra X History: Katarina Witt – Eiskönigin zwischen Ost und West" verschiebt sich auf So., 30.11.2025, 23.40 Uhr. Änderung bitte auch für die Wiederholung am Fr., 28.11.2025, 1.25 Uhr beachten.) Woche 49/25 So., 30.11. Bitte Änderung beachten: 23.40 Terra X History (HD/UT) Katarina Witt – Eiskönigin zwischen Ost und West Deutschland 2025 Im Streaming: 26. November 2025, 18.00 Uhr bis 3. Dezember 2030 ("Terra X History: Ausbeutung nach Plan – Zwangsarbeit im DDR-Gefängnis" wird auf So., 23.11.2025, 23.45 Uhr vorgezogen. Änderung bitte auch für die Wiederholung am Fr., 5.12.2025, 1.15 Uhr beachten.) Woche 50/25 Sa., 6.12. 10.15 sportstudio live . . . ca. 12.05 Uhr Rodel-Weltcup Einsitzer Frauen, 2. Lauf Bitte Änderungen beachten: Übertragung aus Winterberg Bitte streichen: Innsbruck/Österreich . . . ca. 17.55 Uhr Rodel-Weltcup Doppelsitzer, 2. Lauf Bitte Änderungen beachten: Zusammenfassung aus Winterberg Bitte streichen: Innsbruck/Österreich . . . So., 7.12. 10.15 sportstudio live . . . Bitte Änderungen beachten: ca. 11.55 Uhr heute Xpress (VPS 12.00) ca. 12.00 Uhr Langlauf-Weltcup 10 km Frauen . . . ca. 12.20 Uhr Rodel-Weltcup Einsitzer Männer, 2. Lauf Übertragung aus Winterberg Bitte streichen: Innsbruck/Österreich . . .

