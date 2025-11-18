PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 48/25

Mainz (ots)

Woche 48/25

So., 23.11.

Bitte Änderung beachten:

23.45     Terra X History   (HD/UT)
          Ausbeutung nach Plan – Zwangsarbeit im DDR-Gefängnis
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 22. November 2025, 05.00 Uhr bis 22. November 2030

("Terra X History: Katarina Witt – Eiskönigin zwischen Ost und West" verschiebt
sich auf So., 30.11.2025, 23.40 Uhr. Änderung bitte auch für die Wiederholung am 
Fr., 28.11.2025, 1.25 Uhr beachten.)



Woche 49/25

So., 30.11.

Bitte Änderung beachten:

23.40     Terra X History   (HD/UT)
          Katarina Witt – Eiskönigin zwischen Ost und West
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 26. November 2025, 18.00 Uhr bis 3. Dezember 2030

("Terra X History: Ausbeutung nach Plan – Zwangsarbeit im DDR-Gefängnis" wird auf 
So., 23.11.2025, 23.45 Uhr vorgezogen.
Änderung bitte auch für die Wiederholung am Fr., 5.12.2025, 1.15 Uhr beachten.)



Woche 50/25

Sa., 6.12.

10.15     sportstudio live 
          . . .

          ca. 12.05 Uhr
          Rodel-Weltcup
          Einsitzer Frauen, 2. Lauf
          Bitte Änderungen beachten:
          Übertragung aus Winterberg

          Bitte streichen: Innsbruck/Österreich
          . . .

          ca. 17.55 Uhr
          Rodel-Weltcup
          Doppelsitzer, 2. Lauf
          Bitte Änderungen beachten:
          Zusammenfassung aus Winterberg

          Bitte streichen: Innsbruck/Österreich
          . . .

 

So., 7.12.

10.15     sportstudio live 
          . . .

          Bitte Änderungen beachten:

          ca. 11.55 Uhr
          heute Xpress (VPS 12.00)

          ca. 12.00 Uhr
          Langlauf-Weltcup
          10 km Frauen
          . . .

          ca. 12.20 Uhr
          Rodel-Weltcup
          Einsitzer Männer, 2. Lauf
          Übertragung aus Winterberg

          Bitte streichen: Innsbruck/Österreich
          . . .

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

