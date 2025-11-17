ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 48/25

Mainz (ots)

Woche 48/25 Mi., 26.11. Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten: 9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT) Generaldebatte Reporterin: Ines Trams Moderation: Patricia Wiedemeyer Im Streaming: 26. November 2025, 09.00 Uhr bis 26. November 2027 (Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um 9.00 Uhr sowie "Volle Kanne - Service täglich" entfallen. "Notruf Hafenkante: Abnabelung" verschiebt sich auf Do., 27.11., 3.45 Uhr.) Do., 27.11. Bitte Programmänderung beachten: 3.45 Notruf Hafenkante (VPS 3.44) Abnabelung (Text und weitere Angaben s. Mi., 26.11., 10.30 Uhr.) (Die Wiederholung " SOKO Stuttgart" entfällt.) Woche 49/25 Sa., 29.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Alltag im deutschen Knast Film von Karin Wendland Deutschland 2025 Im Streaming: 28. November 2025, 09.00 Uhr bis 28. November 2030 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 30.11.2025, 5.00 Uhr beachten.)

