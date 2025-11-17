PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 48/25

Mainz (ots)

Woche 48/25

Mi., 26.11.

Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten:

 9.00     Heute im Parlament   (VPS 8.59/HD/UT)
          Generaldebatte 
          Reporterin: Ines Trams
          Moderation: Patricia Wiedemeyer
          Im Streaming: 26. November 2025, 09.00 Uhr bis 26. November 2027

(Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen.
"heute Xpress" um 9.00 Uhr sowie "Volle Kanne - Service täglich" entfallen.
"Notruf Hafenkante: Abnabelung" verschiebt sich auf Do., 27.11., 3.45 Uhr.)


Do., 27.11.

Bitte Programmänderung beachten:

 3.45     Notruf Hafenkante   (VPS 3.44)
          Abnabelung
          (Text und weitere Angaben s. Mi., 26.11., 10.30 Uhr.)

(Die Wiederholung " SOKO Stuttgart" entfällt.)



Woche 49/25

Sa., 29.11.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Alltag im deutschen Knast
          Film von Karin Wendland
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 28. November 2025, 09.00 Uhr bis 28. November 2030

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 30.11.2025, 5.00 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

