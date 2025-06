ISPO

Greifbare Unterstützung für den Handel: ISPO startet Retail Club

München (ots)

Die ISPO geht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft: Die Gründung des Retail Clubs macht das Versprechen von Retail-Friendliness ab sofort anfassbar. Das Angebot umfasst kuratierte Inhalte, gezielte Begegnungen und echte Innovationen. Ab sofort steht das Angebot Sport- und Textilfachhändler*innen sowie E-Commerce-Plattformen jeder Größe offen - für mehr Austausch, mehr Relevanz und mehr Zukunft im Handel.

Ein hocheffektives Angebot für den Sportfachhandel

Mit dem Concept Release im März hat die Münchner Fachmesse drei Schwerpunkte für die ISPO im November vorgestellt: Retail Friendliness, Media Value und Matchmaking. Diese strategischen Säulen stehen im Zentrum eines neuen, auf den Handel zugeschnittenen Angebots - das mit dem kostenlosen Retail Club jetzt greifbar wird.

Die Mitgliedschaft bietet Händler*innen zahlreiche, exklusive Vorteile:

Gratis Retail-Ticket

Zugang zur Retail Club Lounge, inklusive Verpflegung

Geführte, kuratierte Touren über das Messegelände

Konferenzprogramm mit Best Practices und Retail-Know-how

Direkter Austausch mit Branchenexpert*innen

So erhalten Teilnehmende praxisorientierte Strategien und Einblicke von führenden Handelsexpert*innen - direkt anwendbar für den eigenen Geschäftserfolg.

Auch abseits der Veranstaltung in München bietet der Retail Club echten Mehrwert: Alle angemeldeten Händler*innen erhalten regelmäßig Markt-Insights sowie Updates aus dem Sport- und Einzelhandelsumfeld.

Wer sich jetzt registriert, profitiert zusätzlich von einem kostenlosen Probe-Abo (2 Monate) der Sporting Goods Intelligence by EDM - der führenden Quelle für Branchenanalysen.

Das O in ISPO steht auch für Orientierung

Mit dem neuen Konzept setzt die ISPO ihre konsequente Weiterentwicklung fort und knüpft nahtlos an die bereits kommunizierten Veränderungen an. Seit über 55 Jahren ist das jährliche Sport-Business-Event als Flagship-Plattform der Auftakt für den internationalen Sell-In-Prozess. Die Neuausrichtung entlang der Wertschöpfungskette schafft zusätzliche Orientierung für Besucher*innen und unterstützt den Sportfachhandel bei einer effizienteren Messeplanung.

Insbesondere bei der Suche nach Innovationen bietet die ISPO durch die zielgerichtete Kuratierung von Themen, Marken und Trends ein einzigartiges Messeerlebnis, das Inspiration liefert und gleichzeitig einen schnellen Überblick ermöglicht.

Ziel des neuen Angebots ist es, ein starkes, global agierendes Händler*innennetzwerk zu kuratieren. Der Fokus liegt auf dem direkten Austausch zwischen Handel, Marken und Industrie. Das integrierte Matchmaking-Tool ermöglicht bereits vor dem Event die gezielte Kontaktaufnahme mit relevanten Partnern - für effizientere Meetings, wertvolle Gespräche und konkrete Business Opportunities.

"Persönlicher Austausch ist wichtiger denn je - das haben auch wir in unserem Team in diesem Jahr intensiv erlebt. Deshalb setzen wir künftig verstärkt auf Begegnung und Dialog vor Ort, um gemeinsam noch erfolgreicher und zielgerichteter zusammenzuarbeiten. Dieses zentrale Learning möchten wir auch unseren Besucher*innen ermöglichen. Aus diesem Grund integrieren wir die Konferenzen und Messebereiche künftig noch enger und schaffen neue Plattformen für den persönlichen Austausch", so Lena Haushofer, Exhibition Director der ISPO und OutDoor, zu ihrer Motivation, diesen Schritt zu gehen.

Hierbei bieten Formate, wie die geführten Touren oder die neue Retail Club Lounge künftig Raum für direkten Dialog zu Trends, Marken und Innovationen - mitten im Messegeschehen. So einfach, komfortabel und effizient war es noch nie, sich einen Überblick zu verschaffen und gleichzeitig mit Branchenkolleg*innen in den Austausch zu treten.

Retail Friendliness ist ein Versprechen und keine Worthülse

Der Retail Club verkörpert den klaren Fokus auf den Handel und schafft zugleich Sicherheit für Aussteller, die gezielt die richtigen Händler*innen vor Ort treffen wollen: "Mit dem Retail Club gehen wir aktiv in Vorleistung, um unseren Ausstellern zu zeigen: Auf uns ist Verlass - wir setzen unsere Versprechen konsequent um", erklärt Retail Projektleiter Carsten Schürg. "Es werden nicht nur ausreichend Händler*innen teilnehmen, es war auch noch nie so einfach, genau die passenden Kontakte zu finden."

"Als Interessenvertretung des europäischen Sportfachhandels begrüßt die FEDAS das neue ISPO-Konzept und insbesondere natürlich die Angebote für die Händler*innen! Der Retail Club kann DIE Plattform für unseren Austausch sein - von nationalen und internationalen Playern lernen und das Netzwerk erweitern. So ist die ISPO ein MUSS für unser Business", kommentiert Stefan Herzog, Präsident der European Federation of Sporting Goods Retailers (FEDAS), den Retail Club.

Die ISPO findet in diesem Jahr vom 30. November bis zum 2. Dezember 2025 auf der Messe München statt. Neben einer neuen Hallenstruktur und einem vorgezogenen, händler*innenfreundlichen Datum freuen sich die Messemacher auf viele, alte Bekannte sowie neue Gesichter.

Über ISPO

ISPO ist das internationale Flagship Event der globalen Sportbranche - und der Moment im Jahr, an dem die Aufmerksamkeit der gesamten Industrie zusammenkommt. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von Materialien und Herstellung (Upstream & Supply) über Marken und Produkte (Brands & Products) bis hin zu Handel und Kundenerlebnis (Commerce & Experience) - bringt ISPO Sport Business Professionals und deren Neuheiten, Ideen und Lösungen zusammen. ISPO steht für eine holistische Perspektive auf Sport: vernetzt mit Lifestyle, Sustainability, Health und Tech, getrieben von Innovation. Mit klar kuratierten Themenwelten, internationaler Reichweite und hoher Sichtbarkeit schafft ISPO Orientierung und ist der Raum für Entdeckungen - genau dann, wenn der Markt sie sich wünscht.

Über Messe München

Als einer der bedeutendsten Messeveranstalter der Welt zeigt die Messe München auf ihren weltweit rund 90 Fachmessen die Welt von morgen. Darunter sind zwölf Weltleitmessen wie bauma, BAU, IFAT oder electronica. Das Portfolio umfasst Fachmessen für Investitions- und Konsumgüter ebenso wie für neue Technologien. Zusammen mit ihren 1.300 Mitarbeitenden im Konzern und den Beteiligungsgesellschaften organisiert sie Fachmessen in China, Indien, Brasilien, Südafrika, Türkei, Singapur, Vietnam, Hongkong, Thailand und den USA. Mit einem internationalen Netzwerk von Beteiligungsgesellschaften und Auslandsvertretungen ist die Messe München weltweit aktiv. Die jährlich mehr als 150 Veranstaltungen ziehen im In- und Ausland rund 50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an. Damit ist die Messe München ein wichtiger Wirtschaftsmotor, der Kaufkrafteffekte in Milliardenhöhe auslöst.

