Mittwoch, 19. November 2025, 19.25 Uhr sowie Mittwoch, 10. Dezember 2025

Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit

Bitte beachten Sie die aktualisierte Pressetexte: Neu Mittwoch, 19. November 2025, 19.25 Uhr Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit "Die Lebensretter von Murnau" – hautnah im Kampf gegen die Zeit: Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten meistern Notfälle im Alpenvorland und geben Patienten eine zweite Chance auf Leben. Eine 16-Jährige verunglückt auf der Skipiste und kämpft um ihre Gesundheit. Während das Team um ihre Milz ringt, wird ein Mann mit Verdacht auf Fingeramputation eingeliefert. Und ein junger Eishockeyspieler bangt nach einem Motorradunfall um die Karriere. Ein sonniger Skitag endet für eine 16-Jährige im Albtraum: Sie verliert auf der Piste die Kontrolle, stürzt zehn Meter in die Tiefe und prallt auf einen Baumstamm. Mit Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma wird sie in die BG Unfallklinik Murnau geflogen. Im Schockraum zeigt sich das ganze Ausmaß: gebrochene Rippen, eine verletzte Milz – jede Minute zählt. Während das Team um die junge Patientin kämpft, geht der nächste Notruf ein: Ein Mann verletzt sich an einer Kreissäge – Verdacht auf Fingeramputation. Im Schockraum die Erleichterung: Der Finger ist noch dran, doch die Operation wird zur Präzisionsarbeit. Und dann: ein junger Motorradfahrer mit komplizierter Schulterverletzung. Der 19-Jährige ist Profieishockeyspieler – seine sportliche Zukunft steht plötzlich auf dem Spiel. Für das Team in Murnau ein Tag zwischen Hoffnung, Präzision und emotionaler Nähe. Mittwoch, 10. Dezember 2025, 19.25 Uhr Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit "Die Lebensretter von Murnau" – hautnah im Kampf gegen die Zeit: Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten meistern Notfälle im Alpenvorland und geben Patienten eine zweite Chance auf Leben. Ein Motorradunfall, ein schwerer Ski-Sturz, ein Eisunfall am Alpsee und ein E-Bike-Sturz: Für das Team der BG Unfallklinik Murnau ein Tag voller Notfälle, Operationen und Rettungseinsätze. Ein 54-jähriger Motorradfahrer verliert beim Überholen die Kontrolle und stürzt schwer. Als der Rettungshubschrauber eintrifft, wirkt er äußerlich unverletzt – doch im Schockraum zeigt sich das wahre Ausmaß: Mehrere gebrochene Rippen haben den linken Lungenflügel kollabieren lassen. Ein absoluter Notfall – eine Thoraxdrainage ist unausweichlich, um das Leben des Mannes zu retten. Kurz darauf wird eine Skifahrerin eingeliefert. Nach einem Sturz zeigt das Röntgenbild einen komplizierten Schienbeinbruch, der bis ins Kniegelenk reicht. Eine sofortige Operation ist unumgänglich, um die Beweglichkeit des Beins zu erhalten. Dann geht in der Notaufnahme ein MANV-Alarm ein – ein Massenanfall von Verletzten. Am zugefrorenen Eibsee sind Menschen ins Eis eingebrochen. Einer der Ersthelfer springt ins eiskalte Wasser, um seine Freunde zu retten, und wird stark unterkühlt eingeliefert. Und wieder heult der Rotor: Ein Ehepaar stürzt mit dem E-Bike. Der Mann kommt mit Schürfwunden davon, seine Frau klagt über starke Schmerzen im Brustkorb. Die Diagnose: drei gebrochene Rippen.

