ZDF-Programmänderung ab Woche 47/25
Mainz (ots)
Woche 47/25 Fr., 21.11. 23.30 aspekte Bitte Ergänzungen beachten: Fit um jeden Preis? Lifestyle oder Leistungsdruck? Woche 48/25 Mo., 24.11. 14.15 Die Küchenschlacht Bitte Korrektur beachten: Jahresfinalwoche mit Cornelia Poletto Bitte streichen: Cornelia Poletto sucht den Spitzenkoch (Bitte auch für Di., 25.11. bis Fr., 28.11.2025 beachten.) Fr., 28.11. 18.00 SOKO Wien Bitte Korrektur beachten: Das Schweigen der Gartenzwerge Bitte streichen: Gartenzwerg Woche 49/25 Mi., 3.12. 20.15 sportstudio live (VPS 20.14) DFB-Pokal, Achtelfinale 1. FC Union Berlin - FC Bayern München Bitte Ergänzungen beachten: Kommentator: Gari Paubandt Moderation: Jochen Breyer Experte: Per Mertesacker
