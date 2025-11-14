PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 47/25

Mainz (ots)

Woche 47/25

Fr., 21.11.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Fit um jeden Preis?
          Lifestyle oder Leistungsdruck?



Woche 48/25

Mo., 24.11.

14.15     Die Küchenschlacht
          Bitte Korrektur beachten:
          Jahresfinalwoche mit Cornelia Poletto

          Bitte streichen: Cornelia Poletto sucht den Spitzenkoch

(Bitte auch für Di., 25.11. bis Fr., 28.11.2025 beachten.)


Fr., 28.11.

18.00     SOKO Wien
          Bitte Korrektur beachten:
          Das Schweigen der Gartenzwerge

          Bitte streichen: Gartenzwerg



Woche 49/25

Mi., 3.12.

20.15     sportstudio live   (VPS 20.14)
          DFB-Pokal, Achtelfinale 
          1. FC Union Berlin - FC Bayern München
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Kommentator: Gari Paubandt 
          Moderation: Jochen Breyer
          Experte: Per Mertesacker

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

