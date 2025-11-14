ZDF

Live im ZDF: "Am Puls – Deutschland diskutiert"

Können wir uns Deutschland noch leisten? Darüber diskutiert ZDF-Moderator Christian Sievers live in Berlin mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern der im Bundestag vertretenen Parteien. Am Dienstag, 18. November 2025, 20.15 Uhr, stellen sie sich den Fragen und Diskussionsbeiträgen zugeschalteter Zuschauerinnen und Zuschauer. Als Gäste sind dabei: Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU), CSU-Generalsekretär Martin Huber (CSU), Bundes-Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), der Fraktions- und Parteivorsitzende Tino Chrupalla (AfD), die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen) sowie die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner (Die Linke).

Immer weniger Geld in der Kasse, egal ob Lebensmittel, Miete oder Kinderversorgung: In allen Bereichen steigen die Ausgaben. Das spüren die Menschen in ihrem Alltag und fragen sich: Wie soll das weitergehen?

Viele machen sich Sorgen, sowohl in Bezug auf ihre aktuelle Situation als auch um ihre Zukunft. Der Generationenvertrag geht nicht mehr auf, die Sozialsysteme werden immer teurer. Die Bundesregierung hat Reformen angekündigt. Wie sollen die aussehen und wann kommen sie? Welche Ideen gibt es? Wie kann das Rentensystem zukunftsfest gemacht und vor allem die Wirtschaft angekurbelt werden?

Bürgerinnen und Bürger aus ihren Wohnzimmern zugeschaltet

Während der Sendung sind Menschen aus ihren Wohnzimmern live ins Studio zugeschaltet. Einige von ihnen werden durch Einspielfilme vorgestellt. Sie geben Einblick in ihr Leben, ihren Alltag und teilen ihre Erfahrungen mit den Politikerinnen und Politikern. Außerdem haben sie während der ganzen Sendung die Möglichkeit, unmittelbar auf die Aussagen der Politikerinnen und Politiker zu reagieren.

