SINEXCEL erhält Eichrecht-Zertifizierung für die Gleichstrom-Ladegeräte der Serien SEC 1000 und SEC Distributed

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

SINEXCEL, ein globaler und dennoch bodenständiger Pionier im Bereich Energiespeicher- und Elektrofahrzeug-Ladelösungen, freut sich, den erfolgreichen Erwerb der Eichrecht-Zertifizierung für seine Gleichstrom-Ladegeräte der Serien SEC 1000 und SEC Distributed bekanntzugeben. Dieser Erfolg zeigt das Engagement des Unternehmens, die strengen deutschen Regulierungsstandards zu erfüllen, und stellt einen wichtigen Meilenstein in seiner globalen Expansion dar.

Erfüllung der strengen deutschen Vorschriften

Die Eichrecht-Zertifizierung ist in Deutschland für alle Messgeräte, die in Handel, Abrechnung und Gewerbe eingesetzt werden, gesetzlich vorgeschrieben. Für Elektrofahrzeug-Ladegeräte, die in Deutschland in öffentlichen Ladenetzwerken betrieben werden, ist die Einhaltung der präzisen Strommess- und Abrechnungsstandards entscheidend. Diese Zertifizierung garantiert Transparenz und Genauigkeit bei der Strommessung, gewährleistet eine korrekte Abrechnung und schützt die Rechte der Kunden.

Mit der Zertifizierung nach Modul B und Modul D weist SINEXCEL nach, dass die Entwicklungs- und Fertigungsprozesse der Gleichstrom-Ladegeräte der Serien SEC 1000 und SEC Distributed den Eichrecht-Anforderungen entsprechen und somit die Zuverlässigkeit und Stabilität der Produkte gewährleisten.

Ausweitung der Möglichkeiten in ganz Europa

Die Elektrofahrzeug-Ladegeräte von SINEXCEL sind nun vollständig gesetzeskonform und für den Einsatz in Deutschland zugelassen. Obwohl diese Zertifizierung in anderen europäischen Ländern wie Österreich und der Schweiz nicht zwingend vorgeschrieben ist, finden Eichrecht-konforme Produkte immer mehr Anklang und werden von Kunden sehr geschätzt. Dieser Meilenstein steht im Einklang mit dem allgemeinen europäischen Trend zu einer nachhaltigen Elektromobilitätsinfrastruktur und positioniert SINEXCEL als zuverlässigen Akteur auf dem schnell wachsenden Markt in Europa und darüber hinaus.

Förderung der Zukunft der sauberen Mobilität

Seit der Einführung seiner Elektrofahrzeug-Ladeproduktlinie 2011 hat sich SINEXCEL der Entwicklung hocheffizienter und stabiler Lademodule und Elektrofahrzeug-Ladegeräte verschrieben. Derzeit sind mehr als 140.000 Elektrofahrzeug-Ladegeräte von SINEXCEL weltweit in Betrieb, wobei sich die Geschäftstätigkeit auf mehr als 60 Länder erstreckt. Die Eichrecht-Zertifizierung unterstreicht SINEXCELs fundiertes Verständnis der nationalen Gesetze und Vorschriften sowie die unermüdliche Entschlossenheit, die Produkte kontinuierlich zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zu steigern.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich SINEXCEL weiterhin der grünen Innovation und dem globalen Übergang zur emissionsfreien Mobilität widmen und den Übergang zu sauberer und nachhaltiger Energie vorantreiben.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein führender Pionier für Energiespeicher-, Elektrofahrzeug-Lade- und Stromqualitätslösungen, der sich auf fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Leistungselektronik stützt. Als zuverlässiger Partner von Branchenriesen wie Shell und BP ist SINEXCEL gut positioniert, um auch weiterhin weltweit erfolgreich zu sein, die Energiefreiheit zu fördern und eine sauberere, grünere Zukunft zu gestalten.

