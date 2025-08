Plan International Deutschland e.V.

85 Jahre: Happy Birthday, Marie-Luise Marjan!

Schauspielerin engagiert sich seit über drei Jahrzehnten für Plan International

Hamburg (ots)

Hoch soll sie leben: Die beliebte Schauspielerin Marie-Luise Marjan wird am 9. August 85 Jahre alt. Für die Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland ein schöner Anlass, dem Lindenstraßen-Star für seine langjährige und engagierte Unterstützung als Patin, Kuratoriumsmitglied und Stifterin zu danken.

"Wir gratulieren Marie-Luise Marjan ganz herzlich zu ihrem 85. Geburtstag", sagt Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland. "Seit 35 Jahren unterstützt sie als Patin und seit 15 Jahren als Stifterin die Arbeit von Plan mit beispiellosem Engagement und ganz viel Herz. Darüber hinaus ist sie seit mehr als drei Jahrzehnten als Mitglied in unserem Kuratorium aktiv. Der besondere Erfolg von Plan International als Patenschaftsorganisation ist auch ihr Erfolg. Durch ihre beherzte Fürsprache haben sich viele Menschen ebenfalls für eine Patenschaft entschieden. Durch ihre Unterstützung hat sie zahlreichen Kindern auf dieser Welt Hoffnung und die Chance auf eine bessere und selbstbestimmtere Zukunft gegeben."

1990, nur ein Jahr nach der Gründung des deutschen Büros von Plan International, übernahm Marie-Luise Marjan ihre erste Plan-Patenschaft für ein Mädchen in Indien, weitere Patenschaften für Kinder in Vietnam, Sri Lanka, Paraguay, Haiti, Mosambik und Nepal folgten. Die meisten ihrer insgesamt acht Patenkinder sind inzwischen erwachsen. Diese auch persönlich kennenzulernen, war Marie-Luise Marjan ein großes Anliegen. Sie reiste im Laufe der Jahre in mehrere Plan-Programmländer, um einige ihrer Patenkinder und deren Familien zu besuchen und sich von sich von der Nachhaltigkeit der Projekte zu überzeugen.

Unter dem Dach der "Stiftung Hilfe mit Plan" gründete sie 2010 die Marie-Luise Marjan Stiftung, mit der sie benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen besseren Start in die Zukunft ermöglicht. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde Marie-Luise Marjan im selben Jahr mit dem Großen Bundesverdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik - und 2014 mit dem Verdienstorden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell