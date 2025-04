ZDF

ZDF-Programmhinweis

Montag, 26. Mai 2025, 20.15 Uhr

Der Tote in der Schlucht

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Montag, 26. Mai 2025, 20.15 Uhr Der Fernsehfilm der Woche Der Tote in der Schlucht Landkrimi Sieben Jahre zuvor verschwand nach einem Überfall auf einen Geldtransport die Beute. Andy Colussi, damals Chef der Bande, ist wieder auf freiem Fuß. Bald findet man den damaligen Informanten Josef Radl ermordet in einer entlegenen Schlucht. Lisa Kuen und Alexander Yüsüf-Demir von der Kripo Innsbruck fahnden nach dem untergetauchten Colussi. Doch der kommt von ganz allein ins Kommissariat, um Lisas Vorgesetzten zur Rede zu stellen: Oberst Schupp, der ihn damals verhörte. Ist Schupp gefährlich raffiniert oder selbst Opfer einer Intrige? "Der Tote in der Schlucht" ist bereits ab Montag, 19. Mai 2025, in Web und App des ZDF verfügbar.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell