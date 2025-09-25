ZDF

"Terra X: Chemie des Kochens" im ZDF und neue Staffel "MAITHINK X – Die Show" auf ZDFneo

Was passiert, wenn Lebensmittel erhitzt, gekühlt oder gedämpft werden? In der zweiteiligen "Terra X"-Dokumentation "Chemie des Kochens" geht Dr. Mai Thi Nguyen-Kim den physikalisch-chemischen Prozessen auf den Grund, die unsere Lieblingsgerichte so besonders machen. Die Chemikerin und leidenschaftliche Köchin zeigt, wie sich Aromen und Texturen beim Kochen verändern – anschaulich erklärt durch Animationen und Zeitraffer und garniert mit dokumentarischen Einblicken in europäische Küchen. Beide Folgen sind im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und im ZDF sonntags, 5. und 12. Oktober 2025, um 19.30 Uhr zu sehen.Ab Sonntag, 28. September 2025, 22.15 Uhr, geht in ZDFneo zudem die neue Staffel "MAITHINK X – Die Show" mit Mai Thi Nguyen an den Start. Die Folgen sind ab Sendetag, 18.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.

Röstaromen und Maillard-Reaktion: Feuer

Warum schmecken Röstaromen so gut? Was passiert bei der Maillard-Reaktion? Und wie beeinflusst Hitze die Entstehung von Geschmack? Von der Pizza in Neapel bis zur Sterneküche in Schweden – Feuer ist seit jeher ein zentrales Element des Kochens. Denn erst Hitze lässt bestimmte Geschmacksstoffe entstehen, ohne die viele unserer Lieblingsgerichte nicht denkbar wären. "Wer Essen liebt, aber keine Ahnung von Chemie hat, verpasst etwas!", sagt Mai Thi Nguyen-Kim.

Bouillabaisse und Granita: Wasser

Ob flüssig, gasförmig und als Eis – Wasser ist nicht nur der Ursprung allen Lebens, sondern kommt auch in all seinen Aggregatzuständen in der Küche vor. Ob Bouillabaisse, Germknödel oder Granita: Wasser ist unverzichtbar für viele Gerichte. Mai Thi Nguyen-Kim erklärt, wie es Geschmack transportiert, Texturen beeinflusst – und sogar bei der perfekten Pommes eine Rolle spielt.

Neue Staffel "MAITHINK X – Die Show"

Wissenschaft mit Humor: Ende September startet die ZDFneo-Wissenschaftssendung "MAITHINK X – Die Show" mit sieben neuen Folgen für Fans des kritischen Denkens. Die Chemikerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim liefert wissenschaftliche Einordnungen zu zeitgenössischen gesellschaftlichen Debatten – relevant, witzig und nerdy. Die Themen der neuen Staffel sind unter anderem Mythen vs. Fakten zum Muskelaufbau, Migration – Die 5 größten Mythen im Check, Qualzucht und Die große Weltuntergangsshow.

