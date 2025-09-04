PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

Kein Pass, keine Rechte: ZDF-Reportage "37°" über staatenlose Menschen in Deutschland

Kein Pass, keine Rechte: ZDF-Reportage "37°" über staatenlose Menschen in Deutschland
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Moussa stammt aus Libyen und gehört der Volksgruppe der Tuareg an. Seit zehn Jahren lebt er in Deutschland und kämpft für die Anerkennung seiner Identität. Auch Christiana ist staatenlos, obwohl sie vor 30 Jahren in Deutschland geboren wurde. Was bedeutet es, ohne Staatsangehörigkeit zu leben? Dieser Frage geht die "37°"-Dokumentation "Staatenlos – Kein Pass, keine Rechte" nach. Der Film von Autorin Maike Conway ist am Dienstag, 9. September 2025, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen und am Sendetag ab 8.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.

Moussa wird 1985 in Libyen als Sohn einer Tuareg-Familie geboren, die nie ins staatliche Melderegister aufgenommen wurde. In seinem Herkunftsland erhält er so kein offizielles Identitätsdokument. Nach seiner Flucht kommt er 2015 nach Deutschland und beginnt in Dresden ein neues Leben. Moussa integriert sich in die Gesellschaft und engagiert sich ehrenamtlich, doch seine Identität bleibt lange ungeklärt. Regelmäßig muss er zur Ausländerbehörde, um seinen Aufenthaltsstatus erneuern zu lassen.

Christiana, 1994 in München geboren, wächst ebenfalls ohne Nationalität auf. Ihre Eltern flohen in den 1990er Jahren aus Westafrika, hatten nicht die nötigen Papiere und so wurde auch Christiana staatenlos. Für sie bedeutet das: kein Wahlrecht, keine echte Teilhabe, große Hürden im Alltag. Doch statt sich zurückzuziehen, wird Christiana zur Stimme der Staatenlosen. 2021 gründet sie die Plattform "Statefree.world", vernetzt Betroffene, betreibt Aufklärung und engagiert sich politisch.

Kontakt
Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 – 70-12149 oder per E-Mail unter  huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 – 70-12717 oder per E-Mail unter  betke.c@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de.

Pressefotos
Pressefotos zur Sendung als  Download (nach Log-in), per E-Mail unter  pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen
- Hier finden Sie  37 Grad im ZDF-Streaming-Portal.
- Hier finden Sie  37 Grad bei YouTube.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 04.09.2025 – 11:06

    Das Literarische Quartett / Über aktuelle Bücher diskutieren Thea Dorn und Gäste/ PW37 + PW40

    Mainz (ots) - Bitte geänderten Programmtext beachten!! Freitag, 12. September 2025, 23.30 Uhr Das Literarische Quartett Über aktuelle Bücher diskutieren Thea Dorn und Gäste Gastgeberin Thea Dorn diskutiert im "Literarischen Quartett" mit Nora Bossong, Cornelius Pollmer und Philipp Tingler über vier Bücher. Besprochen werden: Maria Judite de Carvalho: "Leere ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 07:58

    ZDF-Programmhinweis / PW 37/25 / 15.05 Uhr / Bares für Rares

    Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 8. September 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Karussellpferd, ein Gemälde von Eugenie Dillmann, einen viktorianischen "Biscuit-Warmer", einen Buchladen eine Schale und einen Ring. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren