ZDF

ZDF-Programmhinweis

Montag, 11. August 2025, 0.10 Uhr

Das kleine Fernsehspiel: Was du von mir sehen kannst

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Montag, 11. August 2025, 0.10 Uhr Das kleine Fernsehspiel Was du von mir sehen kannst In der Reihe "Shooting Stars - Junges Kino im Zweiten"

Aus Angst, Adam zu verlieren, stimmt die 25-jährige Gwen einer offenen Beziehung zu – eine Entscheidung, die beide auf die Probe stellt und Gwen mit ihren Ängsten konfrontiert. Nach ihrer Rückkehr von einer längeren Auslandsreise kommen Gwen und Adam in Adams Heimatstadt im Süden Deutschlands bei seinem Bruder und dessen Freundin unter. Während Gwen auf eine Karriere als Physikerin hinarbeitet und sich einen Sommerjob als Dozentin an der Universität sucht, treibt Adam etwas ziellos durchs Leben: Nach zahllosen abgebrochenen Ausbildungen versucht er neuerdings, als Fotograf zu arbeiten. Um Adam nicht zu verlieren, lässt sich Gwen auf eine offen geführte Beziehung ein. Schneller als gedacht beginnt Adam eine Affäre mit der französischen Zirkusartistin Hélène, deren "Modern Cirque Company" Station in dem kleinen Ort macht. Als Gwen merkt, wie eng deren Bindung wird, lässt sie sich aus Trotz mit einem ihrer Studenten ein. Erst, als Gwen und Adam merken, wie sie ihre eigene Beziehung zerstören, beginnen sie, sich mit ihren eigenen Bedürfnissen und Ängsten auseinanderzusetzen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell