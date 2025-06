ZDF

ZDF zeigt neue Dokureihe "Song Trip" mit Pop- und Rockstars

In der fünfteiligen Reihe "Song Trip" gehen deutsche Pop- und Rockstars auf Weltreise, um jeweils eine andere Kultur, vor allem aber eine andere Musik kennenzulernen. Dabei sind Max Giesinger, LEA, die Band Juli, das Rap-Kollektiv 01099 und Alice Merton. In einer Rahmenhandlung, der Watch Party, kommentieren sie aus der Retrospektive jeweils sowohl die eigene Reise als auch die der anderen. Ab Freitag, 27. Juni 2025, 10.00 Uhr, sind die jeweils 60-minütigen Fassungen in Web und App des ZDF verfügbar. Die lineare Ausstrahlung der 45-minütigen Fassungen ist ab 4. Juli 2025, jeweils freitags um 23.30 oder 23.45 Uhr im ZDF zu sehen.

"Song Trip" ist gelebter Kulturaustausch auf Augenhöhe. Ihre Begeisterung für das Format haben die beteiligten Künstlerinnen und Künstler auch in kurzen Clips zum Ausdruck gebracht, die neben weiteren Zitaten, Hintergrundinformationen und Folgentexten in der Pressemappe abrufbar sind.

Die Sendetermine im Einzelnen

"Song Trip: Max Giesinger x Mongolei" Ab Freitag, 27. Juni 2025, 10.00 Uhr im ZDF streamen Am Freitag, 4. Juli 2025, 23.45 Uhr im ZDF "Song Trip: LEA x Trinidad und Tobago" Ab Freitag, 27. Juni 2025, 10.00 Uhr im ZDF streamen Am Freitag, 11. Juli 2025, 23.30 Uhr im ZDF "Song Trip: Juli x Marokko" Ab Freitag, 27. Juni 2025, 10.00 Uhr im ZDF streamen Am Freitag, 18. Juli 2025, 23.45 Uhr im ZDF "Song Trip: 01099 x Albanien" Ab Freitag, 27. Juni 2025, 10.00 Uhr im ZDF streamen Am Freitag, 25. Juli 2025, 23.30 Uhr im ZDF "Song Trip: Alice Merton x Island" Ab Freitag, 27. Juni 2025, 10.00 Uhr im ZDF streamen Am Freitag, 1. August 2025, 23.30 Uhr im ZDF

Alle Folgen werden mit Untertiteln angeboten.

Weitere Informationen

- Weitere Informationen zu den einzelnen Folgen sowie Zitate von den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern finden Sie in der Pressemappe.

- Alle fünf Folgen von "Song Trip" sind als Arbeitsfassungen bereits jetzt im Vorführraum des ZDF-Presseportals abrufbar.

