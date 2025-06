ZDF

ZDF

PW 25/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 16. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Hèrmes Kelly-Bag, ein Spielzeugauto, ein Schmuckset, eine glasierte Vase, einen Kerzenleuchter und einen Drehbleistift. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 17. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Jahresring von Wellendorff, einen Rauchverzehr, ein Gemälde von Carl v. d. Hellen, ein Air Horn, ein Schmuckset und eine Hirschfigur. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 18. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Kronleuchter, eine Miniatur-Brauerei, einen Art-déco-Ring, ein Dessertservice, einen Traubenpokal und eine Leuchtreklame von Konica. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 19. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Diamantbrosche, einen Kerzenleuchter Bajazoo, Schaukelstühle von Voido von Magis, einen Edelsteinring und eine Spitzmaschine. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 20. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Porzellanfalken, eine Brosche, eine Werbefigur "Nick Knatterton", ein Gemälde und einen Armreif mit Widderkopf. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

