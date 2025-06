ZDF

Freitag, 15. Juni 2025, 15.45 Uhr

Hidden Champions: Barfußschuhe

Sonntag, 15. Juni 2025, 15.45 Uhr Hidden Champions: Barfußschuhe Film von Viktoria Timkanicova

Wildling will konsequent nachhaltig produzieren. Ein Hidden Champion: innovativ und dennoch fast unbekannt. Doch wann setzen wirtschaftliche Zwänge der Nachhaltigkeit Grenzen? Anna Yona will nicht nur Barfußschuhe herstellen, sondern "anders" wirtschaften. Ihr Unternehmen im Bergischen Land verarbeitet deshalb zum Beispiel bewusst Wolle, die sonst kaum jemand haben will, und investiert in die fast vergessene Hanfproduktion. Jahrelang lebte sie mit ihrem Mann Ran in Israel. Nach ihrer Rückkehr suchte das Paar vergeblich nach passenden Schuhen für ihre Kinder, die nur Barfußlaufen gewohnt waren. Das war der Gründungsimpuls für Wildling. Zugleich wollen sie als Unternehmer aber auch faire Produktionsbedingungen, neue Arbeitszeitmodelle, nachhaltige Materialien und andere Recyclingwege voranbringen. Für diese innovativen Ansätze wurde das Unternehmen bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Doch immer wieder diskutiert Anna Yona mit ihren Partnern die Kosten des Andersdenkens. Wie viel ist deutsche Wolle wert? Wie kann die Entwicklung von innovativen Recyclingideen und der Aufbau von neuen Lieferketten bezahlt werden? Es gibt viele Dinge, die das Unternehmen wichtig findet und berücksichtigen möchte. Zu viele. Im Frühjahr 2025 müssen alle Showrooms geschlossen werden und über 100 Mitarbeitende gehen, um wirtschaftlich zu überleben. Ist Nachhaltigkeit also letztendlich eine Sackgasse? Der Film begleitet die Gründerin Anna Yona mitten in einer großen Umstrukturierungsphase. "Es ist sehr schade, dass wir uns die Frage stellen müssen, ob ein Unternehmen sich Nachhaltigkeit leisten kann. Unternehmen haben sehr großen Gestaltungsspielraum und haben auch einen großen Einfluss. Und es ist absolut notwendig, dass Unternehmen nachhaltig agieren", schaut die Unternehmerin nach vorne. In der Familie wächst bereits die nächste Generation heran, die noch ganz andere Fragen stellt: Der 14-jährige Sohn Nevó ist mit den Minimalschuhen seiner Eltern groß geworden, hat den Aufbau der Firma miterlebt. Doch nun passen sie nicht mehr zu seinem Style, findet er. Also hat er seinen eigenen Sneaker-Barfußschuh designt und will dafür möglichst schnell seine eigene Marke aufbauen. Seine Mutter nimmt ihn dafür mit zu den Produzenten der Wildling-Schuhe. Zu Schäfer Detlef Mohr und Textilproduzent Marco Scheel, die ihm erklären, warum Wolle der deutschen Landschafrassen die Artenvielfalt fördert. Und zum französischen Unternehmer Mathieu Ebbesen-Goudin, um die klimafreundlichen Vorteile der Hanfpflanze zu sehen. Doch wie sehr lassen sich ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Interessen wirklich verbinden?

