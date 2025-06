ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Merz trifft Trump – Duell oder Duett?

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Zum ersten Mal trifft Bundeskanzler Friedrich Merz auf US-Präsident Donald Trump – und die Spannungen könnten kaum größer sein. Der Zollstreit zwischen den USA und der EU eskaliert, die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine stecken fest, und der bevorstehende NATO-Gipfel in Den Haag könnte über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen generell entscheiden. Kann Merz Trump besänftigen oder droht ein diplomatischer Bruch? Ohne die USA geht es nicht, aber mit ihnen auch nicht: Wie gehen die neue Regierung und ihr Kanzler mit diesem Dilemma um? "Friedrich Merz trifft Donald Trump – Duell oder Duett?" ist am Donnerstag, 5. Juni 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Zu Gast bei Maybrit Illner ist der neue Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), der langjährige Diplomat Wolfgang Ischinger, der US-Wirtschaftshistoriker Adam Tooze, "Die Zeit"-Journalistin Mariam Lau und Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter in Washington.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und im ZDF-Streamingportal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail anbpressefoto@zdf.deboder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen "maybrit illner" im ZDF streamen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell