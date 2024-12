Continu-ING GmbH

Continu-ING: Professionellere Bauabläufe durch Klarheit über Rechte und Pflichten aller Projektbeteiligten - die VOB gibt es vor

Wittlich (ots)

In Zeiten von Materialmangel, Preissteigerungen und weltweiten Konflikten ist vieles unsicher: "Was bringt die nächste Woche und wie lange geht es so weiter? Wie kann ich meine Projekte ordentlich und vor allem wirtschaftlich abwickeln?" Diese Fragen beschäftigen viele Menschen im VOB-Projektgeschäft, vor allem in gestörten öffentlichen Bauprojekten. Sicherheit in den Projekten fehlt, aber nicht alleine durch das Umfeld. Es gibt viele weitere Gründe, warum die gesicherte Abwicklung eines Bauprojekts oft nicht gewährleistet ist. Das Problem ist komplex, obwohl es nichts mit fehlender Kompetenz zu tun hat, wie Continu-ING für sich und die Branche herauskristallisiert hat. Es ist wie immer die Kommunikation und Klarheit, an der es scheitert, durch die aber auch alles gewonnen werden kann. Kniffe dazu lernt man von Continu-ING - eine Art Knigge für die deutsche Baubranche.

Aufgeschlossene Bauherren, kreative Architekten, kompetente Planer, fähige Handwerker - was soll da denn schiefgehen?

Trotz mancher Unkenrufe - die Baubranche in Deutschland boomt, nicht zuletzt dank vieler Großprojekte. Bei ihnen arbeiten besonders viele Parteien mit unterschiedlichen Interessenlagen zusammen: Auftraggeber, bei öffentlichen Vorhaben der Staat oder Gemeinden, die als Geldgeber besonders die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Architekten, deren Ehrgeiz im gelungenen Entwurf liegt. Planungsbüros oder Fachplaner, die für alle gebäudetechnischen Aspekte in der Planung verantwortlich sind. Und natürlich die große Gruppe der Handwerksunternehmen, die sich nach Ausschreibung durch die Fachplaner auf die Ausführung bewerben und die Planung in die Realität umsetzen.

So weit die Theorie. In der kunterbunten Praxis sieht es oft ganz anders aus, wie eindrucksvoll verschleppte und in den Kosten explodierte Vorhaben wie Stuttgart 21, der Berliner Hauptstadtflughafen oder in Hamburg die Elbphilharmonie beweisen. Schuld daran ist weniger die fachliche Kompetenz der Beteiligten, die oft sehr gut ist, sondern der Reibungsverlust innerhalb der Kommunikation und die fehlende Klarheit.

Professionell ist keine Phrase - professionell ist ein Level, das man für sich erarbeiten muss

Vom Auftraggeber bis zum Handwerker mag auf dem Papier, oder besser in der VOB, klar geregelt sein, welcher Projektbeteiligte welche Leistungen zu welcher Zeit erbringen muss. In der Realität schieben sich Bauherr und Architekt laufend neue Ideen hin und her, Fachplaner müssen kurzfristig wieder umdenken, die Hälfte an Informationen fehlt, Konzepte werden nicht detailliert genug ausformuliert, ausführende Handwerksunternehmen müssen die Arbeit unterbrechen oder ins Blaue hinein weitermachen. Am Ende passt nichts mehr zueinander, es kommt zu erheblichen Verzögerungen, Ärger und Mehrkosten. Professionell ist dann doch anders. Das perfekte Ergebnis entsteht nur, wenn man zeitnah Probleme erkennt, versteht und gemeinsam löst - immer im Sinne der Kooperation, nicht etwa der Konfrontation. Und das funktioniert nur dann, wenn jeder Projektbeteiligte seinen Pflichten nachkommt und seine Leistungen ordnungsgemäß erbringt. Oder umgekehrt auch jeder Projektbeteiligte seine Rechte und damit auch geschuldete Vorleistungen konsequent einfordert.

Andreas Scheibe und Christoph Eckstein, die Köpfe hinter Continu-ING, kennen sich aus mit Problemen und Lösungen. Sie haben genug solcher gestörten Bauabläufe gesehen und verstanden, zum Teil aus eigener, schmerzlicher Erfahrung. Als Ingenieur in einem Familienunternehmen konnte sich Andreas Scheibe gegenüber dem gelernten IT-Spezialisten Christoph Eckstein immer nur wundern, wie traditionell die Baubranche im entscheidenden Bereich der Wissenstransformation noch unterwegs ist. Es werden Seminare besucht und Webinare angeschaut, aber umgesetzt wird am Ende doch nichts. In der Praxis bleiben dann doch mehr Fragen als Antworten und man kann niemanden mehr fragen. Zudem fehlt oft das gemeinsame Verständnis für Zusammenhänge über den gesamten Bauablauf, von der Idee bis zur Fertigstellung. Die Projektbeteiligten sind zwar fachlich gut, koordinieren sich aber nicht ordentlich untereinander und kennen ihre Rollen, Rechte und Pflichten nicht. Dabei kann der Werkerfolg nur erreicht werden, wenn alle Projektbeteiligten ihre Pflichten erfüllen und ihre geschuldeten Leistungen erbringen.

Um die Zusammenarbeit, Effizienz und auch den Ertrag für alle Projektbeteiligten zu optimieren, entwarfen die beiden Unternehmer ein ganzheitliches Training. Es ist onlinebasiert, also zeit- und ortsunabhängig und bringt die Sicherheit und Professionalität im Umgang mit der VOB. Es geht dabei nicht um einen generellen Batzen Wissen und Tipps, sondern um projektbegleitende und auch persönliche Begleitung bei allen Fragen, die Bauchschmerzen machen und am Ende den professionellen Bauablauf stören.

Digitalisierung ermöglicht eine praxisorientierte und bedarfsorientierte Projektbegleitung

Mit ihrer Consultingfirma Continu-ING GmbH bieten Andreas Scheibe und Christoph Eckstein nun ein professionelles Coaching für ausführende Handwerksunternehmen zur Sicherstellung reibungsloser Bauabläufe und zur genauen Kenntnis ihrer Rechte und Pflichten an. Projektleiter, Obermonteure, Geschäftsführer bekommen, was sie brauchen - einen direkten, persönlichen Ansprechpartner, der Tag und Nacht alle technischen, rechtlichen und auch emotionalen Fragen beantwortet und durch die Projekte begleitet.

Zielgruppe des Coachings sind sämtliche Gewerke, die dank der Online-Verfügbarkeit jederzeit und von jedem Ort aus Zugriff auf die Expertise von Continu-ING haben. Ausführliche Anleitungsvideos stellen das benötigte Wissen direkt während der praktischen Umsetzung zur Verfügung. Praxisorientierte Vorlagen und Checklisten bieten die Arbeitsvorlage bei allen Projekten - das Non-Plus-Ultra ist der direkte Messenger-Support. Fest steht: Wer alle seine Rechte kennt, muss sie auch durchsetzen können, mit Hirn und Herz - und durchhalten, besonders dann, wenn es kompliziert wird.

Durch die Begleitung vieler erfolgreicher Bauvorhaben ist um Continu-ING mittlerweile ein aktives Netzwerk aus vielen Gewerken entstanden - eine reizvolle Möglichkeit zum Wissens- und Erfahrungsaustausch, von der auch alle neuen Teilnehmer profitieren.

Fest steht: Verzögerungen bei Bauprojekten sind selten fachlichen Defiziten geschuldet, sondern eher mangelhafter Kommunikation und fehlender Vorleistungen. Continu-ING bietet projektbegleitende Unterstützung und schafft Klarheit über die Rechte und Pflichten der einzelnen Beteiligten. Vielmehr aber ist Continu-ING durch den Aufbau seines Trainingsprogramms ein Ansprechpartner, der immer genau dann zur Seite steht, wenn er gebraucht wird. Und zwar im Tagesgeschäft: Dann also, wenn es die Probleme konkret zu lösen gilt und die Fragen auftauchen.

Sie möchten in Ihren Projekten mehr Ertrag erzielen und endlich einen Schlussstrich unter Verlustprojekte ziehen? Verabschieden Sie sich von Ihrem Helfersyndrom und leisten Sie das, was Sie vertraglich schulden - und rechnen Sie ab, was Sie zusätzlich leisten. Melden Sie sich jetzt bei den Experten der Continu-ING GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

