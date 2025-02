Wahl 2025 im ZDF: Zwei neue Folgen von "Deutschland, warum bist du so?"

ZDF

Zwei neue Folgen des Politikformats "Deutschland, warum bist du so" mit Moderatorin und Journalistin Eva Schulz sind online. Mit Blick auf die Bundestagswahl greifen die beiden jeweils 30-minütigen Reportagen die Ängste und Sorgen junger Menschen auf. In "Krieg in Europa – Wie abwehrbereit sind wir wirklich?" geht es darum, was aus den 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr wurde und wie es um den Zivilschutz in Deutschland steht. In "Können wir uns das Leben noch leisten?" rückt die soziale Unsicherheit aufgrund steigender Mieten und hoher Preise in den Fokus.

Krieg in Europa – Wie abwehrbereit sind wir wirklich?"

Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Diskussion um Sicherheit, Zivilschutz und Frieden an Dringlichkeit gewonnen. Die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts ist groß. Kann der Krieg nach Deutschland kommen, und wie muss das Land dann vorbereitet ein? In der 30-minütigen Reportage findet Eva Schulz heraus, wie es um die Schutzräume in Deutschland bestellt ist und wie der Katastrophenschutz in den Bundesländern bei einem großflächigen Stromausfall funktioniert. Im Eurofighter erfährt sie, wie bei der Luftwaffe trainiert wird, um Taktiken zu entwickeln und die Luftverteidigung im Ernstfall zu gewährleisten. Mit Bundeswehranwärtern spricht Eva Schulz über den inneren Konflikt, den viele von ihnen erleben: Sie wollen ihr Land im Ernstfall verteidigen, sehnen sich aber auch nach Frieden. Und auf einer Friedenskundgebung trifft Eva Schulz auf Menschen, die der Aufrüstung Deutschlands kritisch gegenüberstehen.

Können wir uns das Leben noch leisten?

In dieser Folge von "Deutschland, warum bist du so?" spricht Eva Schulz mit jungen Leuten, die sich Sorgen über die zunehmende soziale Ungleichheit in Deutschland machen. Viele von ihnen haben Angst, dass die Schere zwischen Arm und Reich größer wird und die Zukunft ihrer Generation unsicherer. Eva Schulz lernt die Studentin Aaliyah kennen, die sich mit großem Fleiß und Durchhaltevermögen aus einer schwierigen finanziellen Lage befreit hat. Warum haben junge Menschen wie Aaliyah nicht die gleichen Chancen wie Studierende aus einem wohlhabenderen Elternhaus? Eva Schulz begleitet eine junge Familie durch den Alltag. Trotz scheinbar stabilem Einkommen hat sie zunehmend finanzielle Sorgen. Größere Anschaffungen sind kaum noch möglich und die Familie fragt sich, wie es in Zukunft weitergehen soll. Die Moderatorin trifft zudem Unternehmerin Isabel Grupp-Kofler, die sich gegen höhere Erbschaftssteuern für Traditionsunternehmen ausspricht und betont, dass der Erfolg ihres Unternehmens nicht ohne Verantwortung und harte Arbeit erreicht wurde.

Deutschland, warum bist du so?

Das ZDF-Format "Deutschland, warum bist du so?" mit Moderatorin und Journalistin Eva Schulz startete im Sommer 2024 vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Unter anderem auch wegen der ersten drei Folgen anlässlich der zurückliegenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen wurde Eva Schulz mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2024 ausgezeichnet. Mit den beiden neuen Folgen startet das ZDF am Donnerstag, 13. Februar 2025, ab 0.45 Uhr in "Die lange Nacht zur Bundestagswahl" – dem Abschluss von "Deine Wahl. Deine Fragen. – Der lange Wahlabend im ZDF".

