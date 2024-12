ZDF

ZDF-Polittalk "maybrit illner" steigert 2024 die Zuschauerzahlen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Erfolgreiches Jahr für Maybrit Illner: Die Polit-Talkerin des ZDF, die im Oktober 2024 die 1000. Ausgabe ihrer Sendung feierte, konnte ihre Zuschauerzahlen erneut steigern. Der ZDF-Polittalk "maybrit illner" erreichte 2024 einen Marktanteil von 14,1 Prozent und damit einen der besten Jahresschnitte überhaupt. Insgesamt sahen durchschnittlich 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung.

Die "maybrit illner"-Ausgabe mit dem höchsten Zuspruch war am 7. November 2024 "Beben in Berlin und Washington – wie geht es jetzt weiter?". Die Sendung mit Friedrich Merz und Sigmar Gabriel sahen 3,05 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 17,1 Prozent entspricht.

Spitzenwerte gab es ebenso für die "maybrit illner"-Ausgabe vom 25. Januar 2024 "Wütende Mitte – vergisst die Ampel die Fleißigen?" mit im Schnitt 3,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 16,1 Prozent, gefolgt von der Sendung "Regieren unter Protest – was wird die Ampel noch durchsetzen?" vom 11. Januar 2024 mit 2,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil 17,0 Prozent.

Alt-Kanzlerin Angela Merkel war exklusiv im deutschen TV am 28. November 2024 zu Gast bei Maybrit Illner. Die Sendung erreichte 2,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, einen Marktanteil von 14,4 Prozent, sowie 218.000 Abrufe in der Mediathek und 463.000 auf YouTube.

Die Sendung vom 6. Juni 2024, "Habeck gegen Merz – Was braucht Deutschland jetzt?" ist mit 334.000 Abrufen in der ZDFmediathek die meistgenutzte Ausgabe des Jahres. Hinzu kamen allein rund 1,5 Millionen Abrufe bei YouTube. "maybrit illner" erreichte 2024 insgesamt 8,18 Mio. Abrufe in der ZDFmediathek und 18,78 Mio. Abrufe auf YouTube.

"Viele Ideen, wenig Geld – Wahlkampf der teuren Versprechen?"

In der letzten Ausgabe des Jahres diskutiert Maybrit Illner am Donnerstag, 19. Dezember 2024, unter anderen mit den Parteivorsitzenden Lars Klingbeil (SPD) und Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Thema "Viele Ideen, wenig Geld – Wahlkampf der teuren Versprechen?".

Die erste Ausgabe von "maybrit illner" im neuen Jahr wird am Donnerstag, 16. Januar 2025, 22.15 Uhr, ausgestrahlt.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen "maybrit illner" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell