"Terra X: Ägyptens vergessene Gräber": Neue Doku im ZDF

Archäologen haben am Westufer von Theben ein anscheinend ungestörtes Grab aus dem 8. Jahrhundert vor Christus entdeckt. Zu dieser Zeit wurde die religiöse Hauptstadt Oberägyptens von mächtigen Frauen beherrscht: den Gottesgemahlinnen des Amun. Sie waren die Töchter ausländischer Herrscher, die das Land am Nil unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Über ihren Hofstaat ist bisher nur wenig bekannt, doch das könnte sich durch den Fund ändern. "Terra X: Ägyptens vergessene Gräber" ist ab Mittwoch, 18. Dezember 2024, 10.00 Uhr, drei Monate lang in der ZDFmediathek verfügbar und am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2024, 19.15 Uhr, im ZDF zu sehen.

Zahlreiche Tempelbauten der Ägypter in Nubien Lange Zeit herrschten die Pharaonen über das Land Kusch – oder Nubien, wie das im Süden an Ägypten angrenzende Gebiet genannt wurde. Nubien war ein uraltes Königtum und für seine Goldvorkommen genauso berühmt wie für seine Krieger, die dem Pharao vor allem als Bogenschützen dienten. Die Ägypter bauten in Nubien auch zahlreiche Tempel, unter anderem für ihren höchsten Gott Amun. Dessen Tempel am nubischen Gebel Barkal galt als Gegenstück zu Karnak, dem größten und wichtigsten Tempel Ägyptens.

Geschickter Schachzug der Herrscher von Kusch Nach dem Ende des sogenannten Neuen Reiches marschierten die Herrscher von Kusch in Ägypten ein, übernahmen die Macht und bestiegen als Könige der 25. Dynastie den Pharaonenthron. Die nötige Legitimation verschafften sie sich durch einen geschickten Schachzug: Sie setzten ihre Töchter als Gottesgemahlinnen des Amun ein – ein Amt, das es bereits seit Jahrhunderten gab, das aber fast in Vergessenheit geraten war. Unter den Kuschiten wurden die Amtsinhaberinnen zu Stellvertreterinnen des Königs, und als Gemahlinnen des höchsten Gottes Amun verschafften sie den kuschitischen Herrschern das Wohlwollen der thebanischen Priesterschaft und damit wohl auch das des ägyptischen Volkes. Zusammen mit der Herrscherfamilie kam auch ein Teil ihres Gefolges nach Ägypten. Die Gräber des neu entdeckten Friedhofs stammen zum Teil aus der 25. Dynastie und stehen in engem Zusammenhang mit den Gottesgemahlinnen des Amun.

