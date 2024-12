ZDF

"Markus Lanz – Das Jahr 2024" im ZDF

In der Sendung "Markus Lanz – Das Jahr 2024" blickt Markus Lanz mit seinen Gästen auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres, die das Geschehen auf der Welt und bei uns in Deutschland geprägt haben – am Donnerstag, 19. Dezember 2024, um 20.15 Uhr im ZDF.

Im Gespräch mit Markus Lanz schildert Bundeswirtschaftsminister und Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck seine Sicht auf den Ampelbruch, die angespannte Wirtschaftslage und wie er seine Chancen bei der anstehenden Bundestagswahl einschätzt. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen analysiert die ersten Wochen nach Donald Trumps Wiederwahl, dessen Pläne für die zweite Amtszeit und welche Auswirkungen sie auf Deutschland und Europa haben könnten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder spricht über die Zugeständnisse, die er Friedrich Merz für den Vortritt zur Kanzlerkandidatur 2025 abgerungen hat, seine eigenen Ambitionen und wie ernst er es mit seiner Veto-Drohung gegen Schwarz-Grün meint.

Der Sommer 2024 rückte den Sport in den Fokus: Bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris holte die deutsche Mixed-Triathlon-Staffel mit Laura Lindemann und Lasse Lührs historisches Gold. Bei den Paralympics schrieb Elena Semechin besondere Geschichte: Nicht mal drei Jahre nach der Diagnose Hirntumor schwamm sie zu Gold. Bei Markus Lanz erzählen die Sportlerinnen von ihren emotionalen Erfolgen. Auch das Fußballjahr 2024 brachte sportliche Höhepunkte: Mit den EM-Stars und Leverkusener Double-Gewinnern Robert Andrich und Jonathan Tah sowie Nationalstürmer Niclas Füllkrug blickt Markus Lanz auf den Meistertitel von Bayer Leverkusen und die starke Turnierleistung der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im eigenen Land zurück.

Geprägt war das Jahr auch von den Landtagswahlen im Osten Deutschlands: In Brandenburg und Thüringen stehen zwei Landesregierungen mit BSW-Beteiligung, doch die Koalitionsverhandlungen resultierten in einem ersten handfesten Richtungsstreit. BSW-Kanzlerkandidatin Sahra Wagenknecht nimmt Stellung und gibt Einblicke in ihre Pläne für die Neuwahlen 2025.

Mit der ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf spricht Markus Lanz über die Kriegsfolgen in der Ukraine, die wackelnde Unterstützung aus dem geografischen Westen und welche Perspektiven für ein Kriegsende die Wiederwahl von Donald Trump mit sich bringen könnte.

Außerdem wird auf den Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad geblickt: Wie es jetzt in Syrien weitergeht und was das Ende von Assad für geflüchtete Syrer in Deutschland bedeutet – mit Ryyan Alshebl, Bürgermeister der Gemeinde Ostelsheim, 2015 aus Syrien geflohen. Und Najd Boshi, einer Tourismus-Angestellten in Deutschland, die 2014 aus ihrer Heimatstadt Aleppo entkommen musste.

Im August 2024 verirrte sich der bekannte US-Moderator Jimmy Fallon bei einer Wanderung in Bayern und landete in der Kfz-Werkstatt von Familie Ewerdwalbesloh. Diese fuhr den Moderator in ihrem alten Cabrio zurück ins Hotel. Fallon filmte die Fahrt, der Clip ging viral, und die Familie wurde zur "Tonight Show" nach New York eingeladen. In der Sendung erzählen die Ewerdwalbeslohs von ihren Erlebnissen.

