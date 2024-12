ZDF

ZDF-Magazin "Berlin direkt" 2024 mit mehr Zuschauern und höherem Marktanteil

Die Nachfrage nach politischer Information am Sonntagabend um 19.10 Uhr im ZDF und unmittelbar aus der Hauptstadt ist 2024 bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gestiegen: Mit im Durchschnitt 3,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 14,5 Prozent erreichte "Berlin direkt" in den 33 Ausgaben des Jahres mehr Zuschauer als im Vorjahr. Mit einem breitgefächerten thematischen Angebot und hochkarätigen Gästen aus Politik und Gesellschaft ist "Berlin direkt" auch in diesem Jahr erste Adresse für das informationsinteressierte Publikum geblieben, das aktuelle Hintergründe, Analysen und Interviews sucht. "Berlin direkt" führt das Ranking der Politikmagazine im deutschen Fernsehen seit 2016 ununterbrochen an.

Die Politik der Ampel-Regierung war 2024 ebenso ein Schwerpunktthema von "Berlin direkt" wie die Auswirkungen der Kriege und Krisen in der Ukraine und in Nahost. Größtes Interesse weckte "Berlin direkt" mit deutscher Innenpolitik: 4,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, bei einem Marktanteil von 17,6 Prozent, sahen die "Berlin direkt"-Ausgabe vom 7. Januar 2024 – sie war damit die am besten eingeschaltete Sendung des Jahres, in der die Debatten um das Bürgergeld und das Klimageld thematisiert worden sind. Ebenfalls einen Marktanteil von über 17 Prozent erreichte die "Berlin direkt"-Ausgabe vom 8. Dezember 2024, in der die deutsche Wirtschaftskrise im Fokus stand (3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 17,1 Prozent Marktanteil).

Zu den 33 Ausgaben von "Berlin direkt" im Jahr 2024 kamen acht "Berlin direkt"-Sommerinterviews mit den Parteivorsitzenden der im Bundestag vertretenen Fraktionen sowie mit dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten hinzu. Diese sahen zwischen dem 23. Juni und dem 8. September 2024 im Schnitt 2,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 13,1 Prozent. Das abschließende "Berlin direkt"-Sommerinterview am 8. September 2024, das Diana Zimmermann mit Bundeskanzler Olaf Scholz führte, erfuhr dabei den höchsten Zuspruch – mit 3,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, bei einem Marktanteil von 16,0 Prozent.

Einen vertiefenden Einblick in die politischen Themen bietet "Berlin direkt" auch weiterhin erfolgreich in seiner Videoreihe "Inside PolitiX". Die ZDF-Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten informieren darin über den Berliner Politikbetrieb ebenso wie sie auch zu Diskussionen über aktuelle und kontroverse Themen anregen – abrufbar jederzeit in der ZDFmediathek und im ZDF-Youtube-Kanal.

Zur ersten Ausgabe von "Berlin direkt" im neuen Jahr begrüßt Moderatorin Diana Zimmermann die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag, 12. Januar 2025, 19.10 Uhr im ZDF.

Das sonntägliche ZDF-Politikmagazin "Berlin direkt" wird im Wechsel von Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, und ihrem Stellvertreter Wulf Schmiese moderiert. Zur Moderationsriege gehören zudem ZDF-Hauptstadtkorrespondent Daniel Pontzen und ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer.

2023 hatte "Berlin direkt" im Durchschnitt 3,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht, der Marktanteil lag bei 13,9 Prozent. Beide Zahlen sind demnach 2024 deutlich gesteigert worden.

