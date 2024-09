Immobilien richtig verkaufen: Immobilienmakler Shukur Tahan von der ANZIA GmbH verrät, warum eine realistische Bewertung der Schlüssel zum Erfolg ist

ANZIA GmbH

Immobilien lassen sich gewiss auch ohne Makler verkaufen - doch damit steigt die Gefahr, dass der Verkaufspreis am Ende deutlich unter den Erwartungen liegt. Um einen reibungslosen Verkauf zu garantieren und sicherzustellen, dass ein guter Preis erzielt wird, setzt Immobilienmakler Shukur Tahan die Fachkompetenz seiner ANZIA GmbH für verkaufswillige Eigentümer ein. Warum es für ihn beim Immobilienverkauf in erster Linie auf eine professionelle Bewertung ankommt und wie er den idealen Käufer findet, erfahren Sie hier.

Obwohl die Lage am Immobilienmarkt momentan einigermaßen unübersichtlich ist, lässt sich ein Verkauf in Fällen von Scheidung oder Erbschaft meist nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Viele Eigentümer verzichten dabei auf einen Makler, denn sie bekommen nach allgemein fehlerhafter Auffassung viel Geld für wenig Leistung. Schließlich ist die Immobilienbewertung im Internet mit wenigen Klicks erledigt und dann muss lediglich noch eine Anzeige auf einem Immobilienportal veröffentlicht werden. Ist der Immobilienverkauf aber tatsächlich so einfach und kann es ohne Makler nicht leicht zu größeren Schwierigkeiten kommen? "Verkäufer neigen tatsächlich dazu, die Tätigkeit von Immobilienmaklern zu unterschätzen. Sie erkennen dann allerdings bald, dass sie es mit einem komplexen Prozess zu tun haben, der einen hohen zeitlichen Aufwand bedeutet und zudem auch eine gewisse Verkaufsexpertise voraussetzt", sagt Shukur Tahan, Geschäftsführer der ANZIA GmbH. "Ein großes Problem ist für einen Laien allein schon die Preisbildung, für die sich eine Online-Bewertung denkbar schlecht eignet. Ein schneller Verkauf hängt eben letztlich vom richtigen Preis ab. Wenn das Objekt aufgrund eines falschen Preises über einen langen Zeitraum auf dem Markt ist, nimmt die Skepsis potenzieller Käufer zu und das lässt sich dann auch nicht mehr rückgängig machen."

"Beim Verkauf einer Immobilie kommt es zunächst auf eine professionelle und realistische Bewertung an. Auf dieser Basis können wir einen passenden Käufer finden und das Geschäft in kurzer Zeit zum Abschluss bringen", fügt der Immobilienmakler hinzu. Mit der ANZIA GmbH bietet sich Shukur Tahan verkaufswilligen Eigentümern als erfahrener Partner an und begleitet sie durch den gesamten Verkaufsprozess, wobei sich seine Kunden vom Vertragsabschluss bis zum Notartermin entspannt zurücklehnen können. Seine Expertise hat er in zehn Jahren Tätigkeit für ein Kreditinstitut erworben, bei dem er fünf Jahre als Gutachter im Bereich der Immobilienbewertung tätig war. Mehr als eintausend Immobiliengutachten hat Shukur Tahan bis heute erstellt. Als Makler geht es ihm darum, Kompetenz und Service zu vereinen. Die ANZIA GmbH ist im gesamten Raum Nordrhein-Westfalen aktiv und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Region Düsseldorf.

Für Shukur Tahan steht eine realistische Bewertung im Mittelpunkt

Ein kompetenter Immobilienmakler leistet für seine Kunden viel mehr, als es im ersten Moment den Anschein hat: Er schreibt Exposés für die Objekte, gibt Inserate auf und beschafft sämtliche für den Verkauf notwendige Unterlagen, wie den Energieausweis, die Wohnflächenberechnung und Co. Zudem findet er Käufer, prüft ihre Bonität und bereitet das Objekt für die Besichtigung vor, um schließlich den Kaufvertrag aufzusetzen und den Notartermin festzulegen. Am Anfang steht allerdings die Bewertung und für Shukur Tahan ist sie beim Immobilienverkauf von zentraler Bedeutung. "Die Ansichten über den Preis einer Immobilie können stark voneinander abweichen, doch letztlich gibt es nur einen Marktpreis", erklärt er. "Wer den Preis richtig einschätzt, wird ihn auch bekommen, denn der Markt hat immer recht."

Für den Immobiliengutachter besteht der größte Denkfehler, den private Verkäufer, aber auch Makler machen, darin, es erst einmal mit einem deutlich höheren Preis zu versuchen, um ihn dann allmählich abzusenken. Der überhöhte Preis wird nicht zu erzielen sein, dafür steht das Objekt eventuell für ein ganzes Jahr zum Verkauf und ist irgendwann für den Markt verbrannt, sodass es am Ende nur verkauft werden kann, wenn der Preis deutlich unter der eingangs erstellten realistischen Bewertung liegt. "Ein Objekt, das über einen langen Zeitraum auf dem Markt ist, weckt den Verdacht, dass etwas nicht mit ihm stimmt", erläutert Shukur Tahan. "Die Menschen sind in dieser Hinsicht emotional befangen, sie kaufen keine Immobilie, die andere nicht wollen."

Praxisbeispiel: Die Folgen einer unrealistischen Bewertung

Um ein Beispiel für dieses Phänomen zu geben, kann der Immobiliengutachter auf einen Fall aus der eigenen Praxis verweisen: Er hatte für einen Kunden ein Objekt mit einem realistischen Preis von 890.000 Euro bewertet. Der Kunde glaubte aber, dass er einen besseren Preis bekommen könnte, und beauftragte eine andere Maklerfirma, die einen Wert von 1,2 Millionen Euro ermittelte. Das Objekt blieb dann für eineinhalb Jahre erfolglos in der Vermarktung und der Eigentümer kehrte schließlich zu Shukur Tahan zurück, der die Immobilie letztlich für 780.000 Euro verkaufen konnte.

"Was mit dem Objekt auf dem Markt passiert ist, lässt sich nicht mehr aus der Welt schaffen", betont er. "Wir konnten an dieser Stelle den Schaden nur noch eindämmen. Das Problem ist, dass der Eigentümer einen bestimmten Preis hören wollte, den ihm der andere Makler dann bestätigte. Das zeigt uns, dass Makler Rückgrat brauchen, weil sie Verantwortung tragen. Eine klare Ansage muss möglich sein." Um solche Schwierigkeiten schon im Ansatz zu vermeiden und die Eigentümer von ihrer realistischen Bewertung zu überzeugen, bieten die Experten der ANZIA GmbH ihren Kunden eine sachgerecht durchgeführte Marktpreiseinschätzung der Immobilie an.

Wie Shukur Tahan den idealen Käufer findet

Bei der ANZIA GmbH dreht es sich neben der Fachkompetenz auch um einen exzellenten Service. Das bedeutet für Shukur Tahan reibungslose Abläufe durch professionelle Prozesse und eine durchgehende Erreichbarkeit. Die Zusammenarbeit mit den Eigentümern startet mit einem Ortstermin, bei dem sich ein Team aus zwei Experten ein Bild von dem Objekt macht. Sind alle Informationen zusammengetragen, wird eine professionelle Marktwertermittlung durchgeführt, die eine zweite Person aus dem Team noch einmal prüft, weil ein zweiter Blick für Sicherheit sorgt. Die hohe Fachkompetenz bei der Bewertung des Marktpreises zeigt sich darin, dass der ermittelte Marktpreis bei der ANZIA GmbH in den meisten Fällen am Ende auch erzielt wird.

Wenn der Eigentümer den Maklervertrag unterschrieben und die Schlüssel übergeben hat, bleibt für ihn bis zum Notartermin nichts mehr zu tun. In der Zwischenzeit finden die Experten um Shukur Tahan einen passenden Käufer. Dabei setzen sie auf eine strenge Vorqualifizierung, die darauf ausgelegt ist, die Wünsche des Käufers genau zu analysieren, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Finanzierung gewährleistet ist. "Wir sind auch für den Käufer da, weil wir möchten, dass es für beide Seiten ein gutes Geschäft wird", sagt Shukur Tahan. Spätestens wenn der Notartermin gelaufen ist, haben seine Kunden verstanden, dass der Immobilienverkauf eine komplexe Sache ist. "Natürlich kann sich jeder selbst einen Zahn ziehen, die meisten gehen aber lieber zum Zahnarzt."

