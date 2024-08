ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 14. September 2024, 20.15 Uhr

Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Samstag, 14. September 2024, 20.15 Uhr Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special Moderation: Johannes B. Kerner "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner meldet sich mit einer Spezialausgabe. In einer Verbindung aus Quiz- und Spendensendung setzen sich Kandidaten für die Deutsche Krebshilfe ein. In Gesprächen und Einspielern wird die vielfältige Arbeit der Deutschen Krebshilfe vorgestellt. Johannes B. Kerner begrüßt unterschiedliche Gäste im Studio und würdigt besondere Initiativen aus dem sozialen Miteinander und aus der Forschung. Der Startschuss fällt um 20.15 Uhr mit der dreistündigen Liveshow "Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special", in der die besten Quiz-Kandidaten Deutschlands gegen fünf prominente Experten antreten. Wenn das "Spenden-Special" des "Quiz-Champion" beendet ist, geht es mit der "Spenden-Challenge" erst richtig los: Direkt im Anschluss, ab 23.15 Uhr, wird die ganze Nacht hindurch weitergequizzt – und das 13 Stunden lang. Eine Besonderheit hier: Es spielen bekannte Content Creator. Zu sehen ist der Spenden-Marathon in der ZDFmediathek und im ZDF-Hauptprogramm von 1.00 Uhr bis 5.30 Uhr.

