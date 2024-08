Kompetenzbündelung: Florian Neuhann leitet ZDF-Team Wirtschaft/Finanzen

ZDF

Mainz (ots)

Verstärkung für die Wirtschafts- und Finanzberichterstattung im ZDF: Florian Neuhann, bisher Korrespondent im ZDF-Europa-Studio in Brüssel, wechselt ins ZDF-Sendezentrum nach Mainz und leitet ab dem 12. August 2024 das neue Team Wirtschaft/Finanzen in der ZDF-Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Wir möchten die Berichterstattung über Wirtschafts- und Finanzthemen für das ZDF-Informationsprogramm weiter stärken und noch mehr Blickwinkel anbieten. Florian Neuhann bringt durch seine jahrelange Erfahrung als Korrespondent alle Kompetenzen mit, um diese Themen im TV und online zu präsentieren."

Florian Neuhann, Jahrgang 1980, ist seit 2021 Korrespondent im ZDF-Europa-Studio in Brüssel und berichtete zuletzt vor allem über die NATO und die Europäische Union. Zuvor war er mehr als sechs Jahre lang Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Innen- und Finanzpolitik. Als Reporter im ZDF-Landesstudio Hessen berichtete er ab 2010 unter anderem über die Politik der Europäischen Zentralbank in Zeiten der Eurokrise. Neuhann ist seit 2006 für das ZDF als Redakteur und Reporter tätig.

Die ZDF-Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt bringt mit den Redaktionen "WISO", "Recht und Justiz", "Volle Kanne – Service täglich", sowie "Umwelt und Wirtschaftsdokumentationen" breitgefächerte Informationen ins ZDF-Programm ein. Das Team Wirtschaft/Finanzen stärkt künftig die Berichterstattung aus diesem Themenfeld in den aktuellen Sendungen und Online-Angeboten des ZDF. Florian Neuhann ist als Autor und Gesprächspartner für die aktuellen Sendungen im Einsatz. Am 3. Oktober 2024, 19.20 Uhr, wird er zudem in der ZDF-Doku "Am Puls mit Florian Neuhann" über die wirtschaftlichen Probleme am Standort Deutschland berichten.

