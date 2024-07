ZDF

Fußball: Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga live im ZDF

Mainz (ots)

Für Deutschlands Fußball-Frauen stehen nach der EM-Qualifikation zunächst die Olympischen Spiele im Fokus – mit dem Auftaktspiel Deutschland – Australien am Donnerstag, 25. Juli 2024, 18.45 Uhr im ZDF. Drei Wochen nach der Olympia-Abschlussfeier in Paris startet die Fußball-Bundesliga der Frauen – mit dem Auftaktspiel live im ZDF: Am Freitag, 30. August 2024, überträgt "sportstudio live" im ZDF das Saisoneröffnungsspiel zwischen Aufsteiger 1. FFC Turbine Potsdam und den Deutschen Meisterinnen vom FC Bayern München.

Zum Eröffnungsspiel begrüßt Moderatorin Lena Kesting die Zuschauerinnen und Zuschauer am 30. August 2024 ab 16.50 Uhr bei "sportstudio live" im ZDF. Zum Anstoß der Auftaktpartie um 17.00 Uhr ist Live-Kommentator Gari Paubandt am Mikrofon.

ARD und ZDF übertragen wie in der vergangenen so auch in der kommenden Saison zehn Spiele der Frauen-Bundesliga live und berichten zudem umfassend in ihren Sport-Online-Angeboten und den Sport-Regelsendungen über die höchste deutsche Spielklasse im Frauen-Fußball.

Die Sendungen werden im TV und in der ZDFMediathek mit Audiodeskription und Untertiteln angeboten.

