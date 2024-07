ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 4. August 2024, 19.30 Uhr

Abenteuer Freiheit

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 4. August 2024, 19.30 Uhr Terra X Abenteuer Freiheit Auf Weltreise mit dem Segelboot Film von Andreas Sawall Natalie (37), Moritz (40) sowie ihre beiden Kinder Sophie (14) und Jonas (7) sind auf ihrem Katamaran unterwegs in die Karibik. Zwei Jahre lang haben sie sich auf das Bootsleben vorbereitet. "Terra X" stellt Menschen vor, die auf ganz unterschiedliche Weise die Welt für sich erleben. So ist "Abenteuer Freiheit" eine Mischung aus Reise- und Entdeckerlust, aus spannender Reportage und unterhaltsamer Dokumentation. Die Familie hat ihren durchgeplanten Alltag in Deutschland eingetauscht gegen ein neues Leben – ohne Gewissheit, was die nächste Woche oder die nächsten Monate mit sich bringen. Um sich von der Schulpflicht unabhängig zu machen, mussten sie sich in Deutschland abmelden. Für diese Entscheidung gab es neben der Abenteuerlust und dem Wunsch, andere Kulturen und Menschen kennenzulernen, einen weiteren Grund. Denn bei Tochter Sophie wurde zu Beginn ihrer Schulzeit ADHS diagnostiziert. Durch Medikamente wurde sie zwar offenbar ruhiger, aber auch zunehmend depressiv, wie die Eltern berichten. Mutter Natalie hofft, dass das völlig andere Leben auf dem Boot einen positiven Einfluss auf ihre Tochter haben wird. Und so lernen Sophie und Jonas nicht nur aus Büchern und dem Internet, sondern vieles aus hautnahem Erleben – auf traumhaften Inseln und sogar gewaltigen Vulkanen. Die Reise führt sie von den Kapverden bis in die Karibik. Der Atlantik ist zu diesem Zeitpunkt trotz bester Wetterbedingungen eine Herausforderung. Die Route der Familie wird bestimmt von den Passatwinden, wie einst bereits bei Kolumbus. Aber während der Entdecker zwei Monate brauchte, gelingt den vier Weltreisenden die Überfahrt in nur zwei Wochen. Schnell merken sie, dass das Paradies aber auch seinen Preis hat. Barbados ist viel teurer als erwartet. Und obwohl sie ihr eigenes Boot besitzen, sind sie nicht besonders wohlhabend. Den Katamaran haben sich Natalie und Moritz von den Ersparnissen gekauft, die eigentlich für den Hausbau in Bayern gedacht waren. Die laufenden Kosten bezahlen sie mit dem Geld, das Moritz mit seinem Halbtagsjob im Homeoffice an Bord verdient. Große Sprünge können sie damit nicht machen. Und dennoch vermissen sie nichts, denn die größte Attraktion gibt es gratis: die faszinierende Unterwasserwelt der Karibik, ihr "Abenteuer Freiheit". "Terra X: Abenteuer Freiheit – Auf Weltreise mit dem Segelboot" ist ab Mittwoch, 31. Juli 2024, in der ZDFmediathek verfügbar. Alle Filme in der ZDFmediathek sind zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alle Interessierten freigegeben.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell