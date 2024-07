ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 29/24

Mainz (ots)

Woche 29/24 Di., 16.7. Bitte Programmänderung ab 4.10 Uhr beachten: 4.10 sportstudio reportage (VPS 4.09/HD/UT) Deutschlands Fußball-Fest - Die größten EM-Momente Film von Stefan Bier und Eike Schulz Deutschland 2024 4.40 Deutschland von oben (HD) Deutschland 2024 4.50- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30 (Die Wiederholung "WISO" entfällt. Woche 31/24 Do., 1.8. Bitte Programmänderung um 0.00 Uhr beachten: 0.00 sportstudio reportage (HD/UT) Ziemlich beste Konkurrenten – Wer wird König der Athleten? Film von Eike Schulz (vom 13.7.2024) Deutschland 2024 ("sportstudio reportage: Breaking - Dream of Paris" verschiebt sich auf Mi., 7.8.2024, 0.00 Uhr.) Woche 32/24 Di., 6.8. Bitte Programmänderung ab 22.45 Uhr beachten: 22.45 XY gelöst (VPS 22.44/HD/UT) Das verschwundene Ehepaar True-Crime-Reihe mit Sven Voss Schnitt: Norman Vaclavic Musik: Jörg Magnus Pfeil, Siegfried Gabriel Müller Kamera: Marcus von Kleist Buch: Marcus Bendel Regie: Rudolf Schweiger (Erstsendung 12.8.2022) Deutschland 2022 23.30 XY gelöst (VPS 23.29/HD/UT) Der Fall Mirco S. True-Crime-Reihe mit Sven Voss Schnitt: Thomas Polzer Musik: Jörg Magnus Pfeil, Siegfried Gabriel Müller Kamera: Marcus von Kleist Buch und Regie: Rudolf Schweiger (Erstsendung 26.8.2022) Deutschland 2022 (Weiterer Ablauf ab 0.15 Uhr wie vorgesehen. "Am Puls mit Dunja Hayali" ist verschoben auf Do., 22.8.2024, 22.30 Uhr. "Megacity Rom" entfällt.) Mi., 7.8. Bitte Programmänderung ab 0.00 Uhr beachten: 0.00 sportstudio reportage (HD/UT) Breaking - Dream of Paris Film von Moritz Orgeldinger Deutschland 2024 0.45 heute journal update (VPS 0.30) 1.00 ZDFroyal: Englands Königskinder (VPS 0.45) 1.45 ZDFroyal: Fürstenkinder – Monaco (VPS 1.30) 2.30 ZDFroyal: Jung, weiblich, Prinzessin – Europas künftige Königinnen (VPS 2.15) 3.15 ZDFroyal: Mein Vater, der König (VPS 3.00) 4.00 ZDFroyal: Mein Mann, der Kronprinz (VPS 3.45) 4.40 zdf.formstark (VPS 4.55) 5.00- plan b: Roboter im Job 5.30 ("auslandsjournal frontlines: Spaltung und Krieg in Israel" sowie die Wiederholung um 4.25 Uhr entfallen.) Woche 34/24 Sa., 17.8. Bitte Ergänzungen beachten: 17.05 Wahl 2024 im ZDF Länderspiegel Unterwegs in Thüringen, Sachsen und Brandenburg Moderation: Yve Fehring

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell