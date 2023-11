ZDF

"Was nun, Herr Lindner?" im ZDF

Die Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts stellen die Ampelkoalition auf ihre bisher härteste Probe. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat als Reaktion einen harten Sparkurs angekündigt. Was bedeutet die Haushaltskrise für den Klimaschutz und die industrielle Transformation? Wird beim Sozialstaat gespart, muss es Steuererhöhungen geben? Fragen, die der Bundesfinanzminister nun beantworten muss.

"Was nun, Herr Lindner?" fragen am Mittwoch, 29. November 2023, 19.20 Uhr, ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek.

Mit einem Nachtragshaushalt will der Bundesfinanzminister den Haushalt des laufenden Jahres verfassungsrechtlich absichern. Dazu muss der Bundestag zum vierten Mal in Folge die Schuldenbremse aussetzen. Zugleich bringt FDP-Chef Lindner jährliche Einsparungen im zweistelligen Milliardenbereich ins Gespräch.

"Was nun, Herr Lindner?" ist am 29. November 2023, um 19.20 Uhr im ZDF und auf ZDFheute.de zu sehen. Angeboten wird die Sendung mit Untertiteln und auf ZDFheute.de zusätzlich mit Gebärdensprache.

