Fußball-Bundesliga der Frauen: Saison-Auftakt live im ZDF

Saison-Auftakt in der Fußball-Bundesliga der Frauen: Das Eröffnungsspiel zwischen dem DFB-Pokalfinalisten SC Freiburg und dem Deutschen Meister FC Bayern München ist am Freitag, 15. September 2023, live im ZDF zu sehen. Moderatorin Katja Streso begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer um 18.00 Uhr zu "sportstudio live" im ZDF. Zum Anpfiff um 18.15 Uhr übernimmt Live-Kommentatorin Claudia Neumann das Mikrofon. Zum Start in die neue Spielzeit gut einen Monat nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland will Titelverteidiger FC Bayern München in Freiburg beim Tabellensechsten der vergangenen Saison zeigen, dass er auch in dieser Saison die Tabellenspitze im Visier hat. Seit 2013 haben die Frauen des FC Bayern und des VfL Wolfsburg alle Meistertitel unter sich ausgemacht. ARD und ZDF übertragen in der kommenden Saison zehn Spiele der Frauen-Bundesliga live und berichten zudem umfassend in ihren Sport-Online-Angeboten und den Sport-Regelsendungen über die höchste deutsche Spielklasse im Frauen-Fußball. Das erste Heimspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nach der Fußball-WM ist am Dienstag, 26. September 2023, ab 17.55 Uhr im ZDF zu sehen. Im zweiten Spiel der neuen UEFA Nations League der Frauen trifft Deutschland in Bochum auf Island. Mit Katja Streso (Moderation) und Claudia Neumann (Live-Kommentatorin) ist das selbe Team wie beim Bundesliga-Auftaktspiel im Einsatz, zudem ist ZDF-Expertin Kathrin Lehmann dabei. Kontakt Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Hier finden Sie das Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga in der ZDFmediathek.

