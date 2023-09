ZDF

"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special" live im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Johannes B. Kerner moderiert Live-Sendung für die Deutsche Krebshilfe: "Der Quiz-Champion" meldet sich am Samstag, 16. September 2023, 20.15 Uhr, mit einer Spezial-Ausgabe im ZDF zurück. Zum dritten Mal setzen sich zahlreiche Prominente in Quiz und Telefonpanel für die Deutsche Krebshilfe ein.

In der neuen Ausgabe treten erstmals bekannte Quiz-Größen gegen die Experten an: Dr. Thomas Kinne, Marie-Louise Finck und Sebastian Jacoby haben in früheren Ausgaben beim "Quiz-Champion" bereits ihre Wissensleistungen gezeigt, die sie jetzt erneut unter Beweis stellen. Zu Beginn des Spiels müssen sie sich zunächst wie gewohnt einer Schnellwissensrunde stellen. Ist diese geschafft, spielen sie fünf Duelle gegen die Experten Axel Milberg (Literatur und Sprache), Andrea Kiewel (Musik), Marcel Reif (Sport), Sarah Wiener (Ernährung) und Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen). Jede Kandidatin und jeder Kandidat spielt alle fünf Duelle, die- oder derjenige mit den meisten gewonnenen Duellen wird Quiz-Champion und pro gewonnenem Duell werden 20.000 Euro, insgesamt maximal 100.000 Euro, für die Arbeit der Deutschen Krebshilfe erspielt.

"Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt: Quiz und Spenden, das funktioniert perfekt. Daher freue ich mich sehr auf spannende Quiz-Duelle und unseren großartigen und wichtigen Abend für die Deutsche Krebshilfe," sagt Johannes B. Kerner.

In der dreistündigen Live-Show werden in Gesprächen und Einspielern viele Informationen rund um die Deutsche Krebshilfe und deren Initiativen vermittelt. Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter wird als Präsidentin der Organisation vor Ort sein. Johannes B. Kerner spricht mit Erkrankten über ihren Umgang mit der Krankheit und über die Versorgung krebskranker Menschen und ihrer Angehörigen. Mit dabei sind unter anderem auch Daniel und Patrice Aminati. Die 29-Jährige erhielt im April die Diagnose schwarzer Hautkrebs und kämpft seither gegen die Erkrankung.

Während der Sendung nehmen Prominente im Studio die Spendenanrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen, mit dabei: Oliver Korittke, Isabel Varell, Bernhard Brink, Susanne Klehn, Gesine Cukrowski, Kilian Kerner, Patricia Kelly, Ulla Kock am Brink, Mario Kotaska, Leonard Lansink, Jörg Wontorra, Faye Montana, Harriet von Waldenfels und Okka Gundel.

Die Sendung wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 – 9955-1349 oder per E-Mail an pressedesk@zdf.de. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen " Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special" in der ZDFmediathek

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell