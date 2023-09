ZDF

Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für ZDF-USA-Korrespondent Elmar Theveßen

Mainz (ots)

Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington, erhält den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus 2023. Die Jury würdigt ihn für seine "souveräne Sachkenntnis" und den "scharfen Blick für die großen Zusammenhänge". ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Es freut mich, dass mit Elmar Theveßen ein exzellenter Journalist ausgezeichnet wird. Mit großer analytischer Tiefe erklärt er in der aktuellen Berichterstattung ebenso wie in hintergründigen Dokumentationen komplexe globale Zusammenhänge und macht für Zuschauerinnen und Zuschauer die Lebenswirklichkeit der Menschen in seinem Berichtsgebiet erlebbar." Die Preis-Jury würdigt Elmar Theveßen als einen "umfassend interessierten und informierten Politik-Berichterstatter und Kommentator", als einen "höchst effizient arbeitenden Profi". Für eine vertrauenswürdige Berichterstattung komme es mehr denn je auf "journalistische Persönlichkeiten" an, "die aus ihrer Lebenserfahrung und Profession heraus in der Lage sind, Aktualität in ihren Zusammenhängen zu verstehen und zu erklären". Mit Elmar Theveßen wird auch WDR-Korrespondentin Ina Ruck mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2023 ausgezeichnet. Elmar Theveßen leitet seit März 2019 das ZDF-Studio in Washington, das zuständig ist für die Berichterstattung aus den USA sowie aus El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kuba, Mexico, Nicaragua und Panama. Zuvor war er von 2007 bis 2019 Leiter der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles und stellvertretender ZDF-Chefredakteur. Als Studioleiter in Washington kehrte er dorthin zurück, wo er schon von 1995 bis 2001 als Korrespondent für das ZDF tätig war. Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis wird seit 1995 jährlich vom Verein zur Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus e.V. vergeben. Die Preisverleihung findet am 16. November 2023 beim WDR in Köln statt. Kontakt Bei Fragen zu den ZDF-Auslandsstudios erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos von Elmar Theveßen erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Hier finden Sie den G20-Gipfeltalk des "auslandsjournals", unter anderem mit Elmar Theveßen. - Hier finden Sie das "auslandsjournal" in der ZDFmediathek.

