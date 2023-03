NORMA

Zum Start in den März 2023 fallen die Butterpreise bei NORMA erneut

Neuer Monat - nächste Preissenkung

Nürnberg

Neuer Monat, neue Preise! Zum Monatsbeginn setzt der Lebensmittel-Discounter NORMA nochmal den Rotstift an und reduziert die Butterpreise um weitere 10 Cent. Bereits im Vormonat gab es bei NORMA satte Preissenkungen auf diverse Butter-Sorten. Nun können Kundinnen und Kunden nochmals bis zu sieben Prozent auf diese Eckartikel sparen. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR LANDFEIN, Die Streichbare, ungesalzen, 250 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR LANDFEIN, Die Streichbare, mit Alpensalz 250 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR LANDFEIN, Süßrahmbutter, 250 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

