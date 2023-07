ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 29/23

Mainz (ots)

Woche 29/23 Fr., 21.7. 6.30 sportstudio live FIFA Frauen WM 2023 Bitte Ergänzung beachten: aus Mainz mit Sven Voss und Kathrin Lehmann Ergänzung bitte für die kompletten "sportstudio live: FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss" sowie für die Alternativabläufe vom 5.8. bis 16.8.2023 beachten: Fr., 21.7. 9.10 Uhr und 11.30 Uhr Mo., 24.7. 7.30 Uhr, 10.00 Uhr, 12.30 Uhr und 15.00 Uhr Mi., 26.7. 9.05 Uhr, 11.30 Uhr, 13.20 Uhr und 16.00 Uhr Do,, 27.7. 9.05 Uhr, 11.30 Uhr und 14.00 Uhr Sa., 29.7. 9.05 Uhr, 11.30 Uhr, 14.00 Uhr und 16.30 Uhr Mo., 31.7. 8.30 Uhr, 11.00 Uhr, 11.25 Uhr und 14.00 Uhr Di., 1.8. 8.30 Uhr, 11.00 Uhr, 12.35 Uhr und 15.00 Uhr Do., 3.8. 11.15 Uhr und 14.00 Uhr So., 20.8. 11.00 Uhr und 14.00 Uhr Woche 30/23 Mo., 24.7. 10.30 sportstudio live (VPS 10.29) FIFA Frauen WM 2023 Deutschland - Marokko Vorrunde Gruppe H . . . Bitte Ergänzung beachten: Co-Kommentatorin: Tabea Kemme Woche 31/23 Mi., 2.8. 22.30 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Anne Gellinek Bitte streichen: Christian Sievers Woche 34/23 Sa., 19.8. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 7.30 Mia and me (VPS 7.20) (Weiterer Ablauf ab 7.55 Uhr wie vorgesehen.)

