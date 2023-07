ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 33/23

Mainz (ots)

Woche 33/23 So., 13.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.45 einfach Mensch (HD/UT) Niklas Müller: Ich gehe meinen eigenen Weg Film von Johanna Langer (vom 4.2.2023) Deutschland 2023 (Die Wiederholung "einfach Mensch: Patrick Berg: Ich kann das genauso gut wie Du!" verschiebt sich auf Sa., 19.8.2023, 12.00 Uhr.) Mo., 14.8. 0.05 heute journal update Bitte Änderung beachten: Moderation: Laura Barnick Bitte streichen: Christopher Wehrmann (Änderung bitte auch für Fr., 18.8.2023, 0.30 Uhr beachten.) Woche 34/23 Sa., 19.8. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 8.45 Uhr beachten: 8.45 sportstudio live (HD/AD/UT) Leichtathletik-WM Übertragung aus Budapest/Ungarn Reporter: Fabian Meseberg Moderation: Norbert König 20 km Gehen Männer Leichtathletik-WM bei sportstudio.de: Vormittags-Session mit Siebenkampf Frauen und div. Vorläufen und Qualifikationen aus Budapest/Ungarn mit den Reportern Peter Leissl und Marc Windgassen ab 10.25 Uhr im Livestream 10.20 heute Xpress 10.25 Notruf Hafenkante (VPS 10.24/HD/AD/UT) _________________________ zu Sa., 19.8. 11.10 SOKO Wismar (UT) Tödlicher Zauber Jan Reuter Udo Kroschwald Sven Herzog Michael Härle Katrin Börensen Claudia Schmutzler Lars Pöhlmann Dominic Boeer Leena Virtanen Li Hagman Dr. Helene Sturbeck Katharina Blaschke Jörg Lind Lutz Herkenrath und andere Buch: Rainer Berg Regie: Peter Altmann (Erstsendung 9.12.2009) Deutschland 2009 11.55 heute Xpress (VPS 12.15) 12.00 einfach Mensch (HD/UT) Patrick Berg: Ich kann das genauso gut wie Du! (Text und weitere Angaben s. So., 13.8.2023, 5.45 Uhr) 12.15 Mich hat keiner gefragt (VPS 13.40) 13.40 Kreuzfahrt ins Glück (VPS 13.39/HD/UT) Hochzeitsreise nach Apulien Stefan Herbst Marcus Grüsser Laura Russo Amy Mußul Kapitän Victor Burger Sascha Hehn Beatrice Heide Keller Dr. Sander Nick Wilder Gloria Sennack Angela Roy Patrick Sennack Heio von Stetten Luise "Lulu" Müller Teresa Klamert Kevin Müller Marco Bretscher-Coschignano und andere Buch: Barbara Engelke Regie: Sigi Rothemund Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 26.12.2016) Deutschland 2016 (Weiterer Ablauf ab 15.10 Uhr wie vorgesehen. "sportstudio live: Leichtathletik-WM" um 10.25 Uhr und 12.20 Uhr entfallen, siehe Livestream-Anmerkung um 8.45 Uhr.) So., 20.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Deutschland, Schlagerland Lieder, Leid und Leidenschaft Film von Jana Becker und Jan Henrik Mayer Deutschland 2023 __________________________ zu So., 20.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Deutschland, Schlagerland Lieder, Leid und Leidenschaft Film von Jana Becker und Jan Henrik Mayer (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023

