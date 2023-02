MagentaSport

Abschluss der WM-Quali mit Deutschland am Montag in Finnland, WM komplett live bei MagentaSport

"Alles nicht ideal" - Aber Herberts Team aus der 3. Reihe spielt gefällig und will Erster bleiben

Deutschland gewinnt auch sein vorletztes Spiel in der WM-Qualifikation mit 73:66 gegen Schweden. "Das war schwer", bilanzierte Bundestrainer Gordon Herbert, der wieder ein neuformiertes Team um Johannes Voigtmann zusammenstellen musste, das nicht komplett abgestimmt agierte, aber zeitweise schöne Kombinationen zeigte. Der Abschluss am Montag in Finnland (ab 17.45 Uhr live und kostenlos ist zwar formal ein echtes Topspiel zwischen dem Ersten Deutschland und dem Zweiten, tatsächlich haben sich beide Klubs schon vorzeitig für die WM in Japan, Philippinen und Indonesien (25. August bis 10. September komplett live bei MagentaSport) qualifiziert. Ziel bleibt die Tabellenführung. MagentaSport-Experte Per Günther über das Aufgebot "mit den Jungs aus der 3. Reihe", weil die Topspieler in der EuroLeague und NBA aktiv sind: "Bald werden alle unsere Spieler in der EuroLeague sein und ich habe immer ein bisschen Angst davor, dass sich eine Mannschaft mal nicht für ein großes Turnier qualifiziert, weil sie nicht genügend Spieler haben. Ich fände es ein bisschen schöner, die aufgebaute Euphorie aus dem Sommer über das Jahr halten zu können." Es sei "alles nicht ideal."

Nachfolgend einige Stimmen und Highlights vom Deutschland-Sieg gegen Schweden, am Montag erfolgt ab 17.45 Uhr in Finnland das letzte WM-Quali-Spiel.

Deutschland - Schweden 73:66

Bundestrainer Gordon Herbert nach dem Sieg: "Das war schwer. Wir müssen Schweden Respekt zollen. Die haben uns ins Straucheln gebracht. Wir haben dann einen Weg gefunden und unsere Defensive war fast durchweg sehr gut. Wir waren jetzt nur 3 Tage zusammen und unsere Offensive wird auch besser werden im nächsten Spiel."

Topscorer David Krämer, 13 Punkte, zum Sieg: "Schweden hat sich sehr gut präsentiert, aber wir wussten von Anfang an, dass es ein schweres Spiel wird. Gordon Herbert hat einen sehr guten Job gemacht und jedem eine Chance gegeben und ich bin froh, dass wir gewonnen haben."

Gegen Finnland kann am Montag der Gruppensieg gefeiert werden: "Das wird ein neuer Test und jeder kann sich neu beweisen. Ich freue mich schon darauf."

MagentaSport-Experte Per Günther über die Spieler, die aufgrund der EuroLeague nicht an den Länderspielen teilnehmen können: "Es ist schon auch spannend, Jungs aus der "3. Reihe" zu sehen. Früher war immer die Frage, ob die NBA-Spieler kommen. Heute stellen wir uns auch die Frage, ob die EuroLeague-Spieler kommen. Bald werden alle unsere Spieler in der EuroLeague sein und ich habe immer ein bisschen Angst davor, dass sich eine Mannschaft mal nicht für ein großes Turnier qualifiziert, weil sie nicht genügend Spieler haben. Ich fände es ein bisschen schöner, die aufgebaute Euphorie aus dem Sommer über das Jahr halten zu können. Aktuell ist es so, dass die Nationalmannschaft in den Sommern stattfindet und dazwischen nicht... Es ist alles nicht ideal."

