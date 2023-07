ZDF

Stillstand und Regelwut: "Am Puls mit Christian Sievers" im ZDF

Zudem "Am Puls mit Sarah Tacke" zu Jugendgewalt in Deutschland

Zwei neue "Am Puls"-Dokus im ZDF, diesmal donnerstags um 22.15 Uhr auf dem "maybrit illner"-Sendeplatz: Zunächst geht "Am Puls mit Christian Sievers" am Donnerstag, 27. Juli 2023, 22.15 Uhr, der Frage nach: "Stillstand und Regelwut – verspielt Deutschland die Zukunft?" In der Woche darauf, am Donnerstag, 3. August 2023, 22.15 Uhr, erkundet "Am Puls mit Sarah Tacke" die Ursachen für die jüngsten Formen der Jugendgewalt in Deutschland. In der ZDFmediathek werden beide Dokus jeweils ab ihrem Sendetag zur Verfügung stehen. Am Puls mit Christian Sievers Bürokratie, Föderalismus, Datenschutz – vieles von dem, was einmal als gute Idee angefangen hat, bremst die Deutschen inzwischen aus. ZDF-"heute journal"-Moderator Christian Sievers reist durchs "Stillstandland" und sucht nach Ursachen und Auswegen. Dabei geht es für ihn mitunter nur im Schritttempo über Brücken, die nicht fertig werden und deren Kosten explodieren. Autofahren im Stopp-and-Go-Takt macht "Puls", genauso wie Baugenehmigungen, die ewig dauern, Bahnstrecken, die nicht betrieben werden dürfen, oder schnelles Internet, das einfach nicht da ist. Aber steht Deutschland im europäischen Vergleich wirklich so schlecht da, wie es sich anfühlt? Das möchte Christian Sievers von Experten wissen. Er schaut bei beeindruckenden Projekten in Italien hinter die Kulissen, besucht einen Workshop des Hamburger Amtes für IT und Digitalisierung, in dem die Zukunft der Verwaltung geplant wird, und ist Gast im BAföG-Amt Halle. Und im Vorzeigeland der Digitalisierung, in Dänemark, stellt sich ihm die Frage: Käme wieder Bewegung ins "Stillstandland", wenn nicht ewig geplant, sondern einfach mal gemacht würde? Am Puls mit Sarah Tacke Seit der Neuköllner Silvesternacht und erneut nach den jüngsten Randalen in Freibädern wird in Deutschland über fehlenden Respekt und gewaltbereite Jugendliche diskutiert. ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke geht in "Am Puls: Kein Respekt! Wenn Jugendliche zuschlagen" dem Problem auf den Grund: Wer sind die Täter, was treibt sie an? Handelt es sich um Einzelfälle? Oder hat Deutschland ein strukturelles Problem mit Jugendgewalt? Auf ihrer Reise durch Deutschland trifft Sarah Tacke Jugendliche aus "Problemvierteln" und spricht mit ihnen über Vorurteile, fehlende Zukunftschancen und Perspektivlosigkeit. Sie ist unterwegs mit Sozialarbeitern, die nah dran sind an Familien, die der Staat nicht erreicht, und trifft Jugendrichter, die tagtäglich die richtige Balance zwischen Härte und Empathie, zwischen Bestrafung und Prävention suchen. Das "Am Puls"-Format Die Doku-Reihe ist eine Weiterentwicklung des Formats "Am Puls Deutschlands", in dem Jochen Breyer seit August 2017 im Dialog mit Zuschauerinnen und Zuschauern drängende Probleme hierzulande aufgriff. Das ZDF hat das Team vor und hinter dem Format erweitert und damit auch die Schlagzahl der Sendungen erhöht. Bereits im Mai dieses Jahres waren die Folgen "Am Puls mit Sarah Tacke: Mitarbeiter gesucht! Das deutsche Job-Desaster" und "Am Puls mit Jana Pareigis: Wohn-Desaster und Immobilien-Irrsinn" im ZDF zu sehen, die in der ZDFmediathek weiterhin abrufbar sind. Kontakt Bei Fragen zu "Am Puls" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe zu "Am Puls". Im Vorführraum des ZDF-Presseportals ist die Doku "Am Puls" nach Login vorab zu sehen. In der ZDFmediathek finden Sie hier die "Am Puls"-Dokus

