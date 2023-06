ZDF

ZDF in Rostock: 25. Auflage des ZDF-Bürgerprojekts

Zum 25. Mal in den zurückliegenden fünf Jahren ist ein ZDF-Team für vier Wochen in einer Stadt in Deutschland kontinuierlich präsent, sucht das Gespräch mit den Menschen vor Ort und berichtet über die Themen, die diese bewegen. Für "ZDF in Rostock" sind Reporterin Beatrice Steineke und Kameramann Sacha Seibert vom 3. bis 28. Juli 2023 in Rostock unterwegs.

Gemäß des Stadtentwicklungsplan bis 2025 will die größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns energieeffizientere Strukturen, mehr Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung fördern. Was davon ist in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bereits erkennbar? Welche Bedeutung hat das für den maritimen Tourismus und den Hafen als Wirtschaftsfaktor? Und was prägt das Alltagsleben der Menschen an der Warnow-Mündung im Nordosten Deutschlands abseits dieser lokalpolitischen Vorhaben? Diesen und anderen Fragen geht "ZDF in Rostock" nach.

Reporterin Beatrice Steineke und Kameramann Sacha Seibert berichten für aktuelle ZDF-Sendungen wie "drehscheibe", "Volle Kanne – Service täglich", "Länderspiegel", "ZDF-Morgenmagazin", "ZDF-Mittagsmagazin" oder für das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute. Themenvorschläge für die Berichterstattung aus Rostock können per E-Mail gesendet werden an: zdfin@zdf.de.

ZDF-Reporterin Beatrice Steineke, Jahrgang 1988, ist seit September 2019 Redakteurin im ZDF-Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern. Seit März dieses Jahres arbeitet sie zudem für die "heute"-Nachrichten und den Livestream "ZDFheute live" in Mainz. Beatrice Steineke absolvierte ein Volontariat an der Journalistenschule ifp in München und studierte Publizistik, Geschichte, Weltgesellschaft und Weltpolitik in Erfurt, Mainz, Luzern und Seoul. Journalistische Erfahrungen sammelte sie zudem im ZDF-Landesstudio Bayern in München, im Hessischen Rundfunk in Frankfurt und im ARD-Studio Tokio.

Sacha Seibert, Jahrgang 1970, ist seit 28 Jahren für das ZDF tätig, seit 22 Jahren als Kameramann. Zunächst von 2001 bis 2004 und erneut seit 2008 ist er im ZDF-Landesstudio Saarland mit der Kamera und mittlerweile auch als Multimann im Einsatz. Zwischenzeitlich hat er in den ZDF-Studios in Nairobi und Moskau sowie vier Jahre im ZDF-Studio in Brüssel als Kameramann und Cutter gearbeitet.

Das ZDF-Bürgerprojekt seit Mai 2018

Für das ZDF-Bürgerprojekt war erstmals im Mai 2018 ein ZDF-Reporterteam vier Wochen ununterbrochen in einer Stadt präsent und nahm dort am Alltagsleben teil. "ZDF in Rostock" ist die 25. Auflage dieses Projekts. Zuletzt war im April/Mai 2023 ein ZDF-Team für vier Wochen in Chemnitz und im März 2023 ein anderes ZDF-Team über denselben Zeitraum in Emden. 2022 waren ZDF-Teams für vier Wochen im Ahrtal, in Deggendorf, in Friedrichshafen und in Bremerhaven. 2021 war "ZDF in" präsent in Hildesheim, Frankfurt/Oder, Naumburg und Rureifel. 2020 berichtete "ZDF in" aus Homburg, Hamburg-Finkenwerder, Rüdesheim, Kulmbach, Husum und Greifswald. 2019 kam "ZDF in“ aus Kaiserslautern, Altenburg, Wilhelmshaven, Weißwasser und Stendal. 2018 war "ZDF in" vor Ort in Bottrop, Mannheim und Cottbus.

