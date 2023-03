ZDF

ZDF präsentiert Eventserie "Der Schwarm" in Brüssel

Intendant Norbert Himmler: "Innovatives fiktionales Fernsehen made in Europe"

Zehn Tag nach der Premiere auf der Berlinale hat ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler am Mittwoch, 1. März 2023, in Brüssel vor rund 350 Europapolitikern, Repräsentanten der EU-Kommission sowie Vertretern der Medienwirtschaft und der Nachhaltigkeitsbranche die achtteilige ZDF-Eventserie "Der Schwarm" vorgestellt.

In seiner Rede betonte Himmler die Einzigartigkeit der Zusammenarbeit für dieses Großprojekt: "'Der Schwarm' ist ein herausragendes Beispiel für innovatives fiktionales Fernsehen made in Europe. Ohne die vereinten Kräfte der beteiligten Partner hätte dieses Projekt nicht entstehen können. Das ZDF ist stolz darauf, diese ambitionierte europäische Koproduktion federführend vorangetrieben zu haben. Die Verfilmung von 'Der Schwarm' zeigt: Mit den richtigen Partnern sind europäische Produktionen international wettbewerbsfähig."

Auch Sabine Verheyen, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzende des Kulturausschusses, hob in ihrer Rede die europäische Zusammenarbeit hervor: "'Der Schwarm' ist ein eindrucksvolles Beispiel für eine wahrhaft europäische Produktion. Die Serie zeigt, dass Produktionen von Rundfunkanstalten mit globalen Plattformen mithalten können. Unsere Stärke in Europa ist die grenzübergreifende Kooperation, die im internationalen Wettbewerb immer wichtiger wird."

"Der Schwarm" entstand als internationale Koproduktion im Rahmen der European Alliance gemeinsam mit France Télévisions, Rai, ORF, SRF, der Viaplay Group und Hulu Japan, produziert von Intaglio Films GmbH (Produzent: Frank Doelger) und ndF International Production GmbH (Produzent: Eric Welbers), gefördert unter anderem mit Mitteln des German Motion Picture Fund der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Den internationalen Vertrieb verantworten ZDF Studios und Beta Film. Die verantwortliche Redaktion im ZDF haben Frank Zervos, Burkhard Althoff und Alexandra Staib.

Das ZDF präsentiert "Der Schwarm", basierend auf dem Bestseller von Frank Schätzing, ab Montag, 6. März 2023. Begleitet wird die Ausstrahlung der achtteiligen Thrillerserie von einem umfangreichen Angebot im ZDF und in der ZDFmediathek. Dort sind die ersten drei Folgen der Eventserie seit Mittwoch, 22. Februar 2023, abrufbar und bereits ein voller Erfolg: In den ersten sechs Tagen (bis Montag, 27. Februar 2023) wurden insgesamt 4,10 Millionen Sichtungen (Views) generiert. Inklusive Zusatzmaterial (Trailer, Making-of und Behind the Scenes) hatte das bisher in der ZDFmediathek verfügbare Material in diesem Zeitraum 5,16 Millionen Views.

