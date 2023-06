ZDF

"Jung, begabt und seelisch krank": "37°"-Reportage im ZDF über Jugendliche, die Hilfe brauchen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Depressionen, Angst oder Persönlichkeitsstörungen sind bei Jugendlichen keine Seltenheit. Etwa jeder fünfte Jugendliche ist seelisch schwer krank und benötigt professionelle Hilfe. In der "37°"-Reportage "Jung, begabt und seelisch krank – Wenn Jugendliche Hilfe brauchen", sprechen der 18-jährige Finn und die 13-jährige Aliya ganz offen über ihre psychischen Probleme. Zu sehen am Dienstag, 13. Juni 2023, 22.15 Uhr, im ZDF. Ab Dienstag, 13. Juni 2023, 8.00 Uhr, fünf Jahre lang in der ZDFmediathek verfügbar.

Finn und Aliya führen lange eine Art Doppelleben: Nach außen geben sie sich als selbstbewusste Teenager, innerlich fühlen sie sich einsam, traurig und leer. "Es war ein sehr langer Weg, der stetig schlechter wurde, immer dunkler. Ich war wirklich am Limit", so beschreibt der 18-jährige Finn seine psychische Verfassung, in der er ärztliche Hilfe benötigt. Aliya ist 13 Jahre alt, hat aber schon eine lange therapeutische Reise hinter sich, die noch nicht zu Ende ist. Sie leidet seit Jahren an verschiedenen psychischen Erkrankungen.

Viele Wochen verbringen Finn und Aliya in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Im durchstrukturierten Stationsalltag entdecken sie in kleinen Schritten ihre Gefühle wieder. Zusammen mit Gleichgesinnten sollen sie zurück in einen normalen, unbeschwerten Teenageralltag finden. "37°" begleitet die beiden auf ihrem Weg, gesünder zu werden.

Die Reportage wird mit Untertiteln und Audiodeskription gezeigt.

Kontakt Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Weitere Informationen Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login) zur Sendung oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend: den Film als Presse-Preview im Vorführraum (nach Login)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell